Serie D. Ko Chieti e Giulianova. Vincono Amiternina e San Nicolò. Avezzano rinviata

CHIETI-FERMANA 0-1



Chieti Fermana 0-1: sesta sconfitta stagionale per i neroverdi

CHIETI: Romaniello, Del Grosso, Pierantonio (86' Bocchino), Zanetti (68' Riccucci), Sbardella, Sebastianelli, Fiore, Varone, Comini, Massimo, Varricchio (74' Cresto). A disp. Fatone, Mariani, Scalbi, Di Rosa, Mazza, Ewansiha. All.: Ronci

FERMANA: Olczak, Sene, Gregonelli (53' Russo), Omiccioli, Comotto, Carrieri (64' Bossa), Iotti, Cossu Molinari (69' Cremona), Degano, Misin. A disp. Cascione, Di Federico, Forò, Passalacqua, Pero, Valdes. All.: Iaconi

Arbitro: Fusco di Brindisi

Assisenti: Dell'Olio e Roca

Reti: 32' Molinari.

Ammoniti: Zanetti, Gregonelli, Carrieri, Misin, Sbardella.



ISERNIA-GIULIANOVA 1-0



ISERNIA: Schina, Mancino, Tuccia, Simonetti, Sabatino,Ruggieri, Mingione, Giraldi, Saltarin (68' Evacuo), Panico (88' Capezzuto), Evangelista (37' Cantoro). A DISP. Silvestri, La Torre, Cirillo, Santoro, Cifelli, Pitocchi, Cantoro. ALL. De Bellis

GIULIANOVA: Ursini, Marini, Marzucco, Straccia (78' Sborgia), Ferrante, Sbaraglia, Pellecchia, Cerasi (88' Mastrilli), Di Stefano (58' Rufo), Giampaolo, Silvestri. A DISP. Pisano, Perrucca, Emili, Mancini, Gelsi, Alessandroni. ALL. Gelsi

ARBITRO: Enrico Bertozzi di Cesena

Assistenti: Ernesto Cristiano di Cesena e Salvatore Tomarchio di Ravenna

RETE: 83' Ruggieri

AMMONITI: Di Stefano, Ruggieri, Ferrante, Straccia, Pellecchia, Schina, Mingione

ANGOLI: 7-6

RECUPERO: 0pt, 5st



SAN NICOLO'-CASTELFIDARDO 3-2



SAN NICOLO’: Calore, Cerqueti (42’ st Massetti), Pretara, Brighi, Terrenzio, Petronio, Chiacchiarelli (42’ st Mozzoni), Donatangelo, Bucchi, Casolla (17’ st Moretti), Merlonghi. A disposizione: Ricci, De Santis, Cichella, Morelli, D’Egidio, Parker. Allenatore: Massimo Epifani

CASTELFIDARDO: Chiodini, Belelli, Bordi, Campana (35’ st Liberati), Castellana, Mapelli, Balloni (23’ st Lackhdar), Bacchiocchi, Ganci (45’ st Minnozzi), Trillini, Minella. A disposizione: Carpano, Capparuccia, Ferri, Pigini, Speranza, Zaszlati. Allenatore: Ruben Dario Bolzan

ARBITRO: Jacopo Tolve di Salerno (Cefariello e Mariniello)

RETI: pt 12’ Bacchiocchi; st 3’ Trillini; 22’ Merlonghi, 33’ Moretti, 46’ Massetti



AMITERNINA-MATELICA 1-0





AMITERNINA: Di Vincenzo, Gizzi, Di Paolo, Mucciarelli, Di Ciccio, Lenart, Domenico Di Alessandro, Petrone (45' s.t. Marcotullio), Terriaca, Torbidone (34' s.t. Shipple), Giordano (29' s.t. Marino Di Alessandro).

A DISP. Ludovisi, Santilli, Tinari, Di Norcia, Severini, Piccirilli.

ALL. Vincenzino Angelone

MATELICA: Nobile, Girolamini, Boskovic (21' s.t. Vallorani), Gilardi, Borgese, Lispi, Giovannini, Moretti, Pesaresi (32' s.t. Frinconi), Vittorio Esposito, Perfetti (21' s.t. Yachetta).

A DISP. Sabbatucci, Ercoli, Lecce, Dano, Francesco Esposito, Ferretti.

ALL. Aldo Clementi

ARBITRO: Gino Garofalo di Torre del Greco

ASSISTENTI: Antonio Di Lauro di Frattamaggiore e Andrea Nasti di Napoli

RETE: 17 s.t. Giordano

AMMONITI: Petrone, Di Ciccio, Lenart

ANGOLI: 4 a 2 per l'Amiternina

RECUPERO: p.t. 0', s.t. 3'



AGNONESE-AVEZZANO --- (rinviata a data da destinarsi)