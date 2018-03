Basket. Sconfitta casalinga del Giulianova col Porto Sant'Elpidio: 64-74

GIULIANOVA. Non è riescito il bis all'Etomilu Globo Giulianova che nel giorno dell'Epifania è stata sconfitta a domicilio dal Porto Sant'Elpidio, vera e propria bestia nera dei giallorossi. Un 64-74 che premia i ragazzi di Schiavi più bravi ad approcciare la gara e più lucidi nei momenti chiave della partita. Tra i giuliesi le buone prestazioni di Bartoli e di Simone De Angelis non sono bastate a raddrizzare una gara che nei primi due quarti ha visto l'Etomilu Globo giocare una pallacanestro non brillante come quella vista solo 4 giorni or sono contro Senigallia. Da segnalare l'esordio con i colori giallorossi del neoacquisto Ferdinando Matrone.

Gli ospiti con Del Brocco in panchina per onor di firma, iniziavano subito bene grazie ad una difesa attenta ed a buone soluzioni in attacco. Tortù segnava 7 punti in un amen dando il via alla prima mini fuga ospite ma, ad esclusione del'opaco Vallasciani, un pò tutti gli effettivi contribuivano al +9 (11-20) che chiudeva la prima frazione in favore di Porto Sant'Elpidio. L'Etomilu Globo nella prima metà gara si aggrappa offensivamente a Gallerini ma le percentuali al tiro sono aiutavano visto che il tiro dalla lunga stentava a trovare la via del canestro. La difesa però saliva di livello concedendo solo 14 punti agli ospiti, così da ricucire a metà gara parte dello svantaggio accumulato (28-34 al 20').

Gara a strappi anche nei secondi 20' con gli ospiti a far da lepre ed i padroni di casa a cercare di ricucire il passivo, anche grazie a Bartoli che dopo un primo tempo soporifero alzava il livello del suo gioco. Dall'altra parte le buone prestazioni di Boffini, chirurgico dalla lunga, e Torresi, che non faceva rimpiangere Del Brocco, consentivano all'Ecoelpidiense di mantenere il vantaggio ad un passo dalla doppia cifra (41-50 al 30'). Nell’ultimo quarto i giallorossi giuliesi provavano il forcing finale. Gli ospiti volavano però anche sul +15 (41-56) ma l'Etomilu Globo rispondeva da pari portandosi sul -7 (52-59) e riaprendo di fatto la gara. Negli ultimi cinque minuti la stanchezza di faceva sentire e i giallorossi non riuscivano a completare la rimonta. La partita finiva sul punteggio di 64-74 con l'Etomilu Globo che veniva raggiunta in classifica proprio dai marchigiani.



ETOMILU GLOBO GIULIANOVA - PORTO SANT'ELPIDIO 64-74 (11-20; 28-34; 51-40)

Giulianova: De Angelis S. 13, Sacripante 7, Diener 8, Bartoli 18, Gallerini 16, Canella , Scarpetti NE, Magazzeni NE, Matrone 2, Di Diomede . All. Francani

Porto Sant'Elpidio: Torresi 10, Andreani 11, Rossi 7, Tortù 17, VAllasciani , Caridà 8, Boffini 17, Del Brocco NE, Cavoletti NE, De Leo 4. All. Schiavi