Basket. Il Vasto ko 68-63 a Bisceglie. Oggi si torna in campo con Monteroni

VASTO. Si apre (e si chiude il turno di andata) con una sconfitta in casa dell’Ambrosia Bisceglie il 2016 della BCC Generazione Vincente VASTO Bk. I biancorossi di coach Luise hanno retto per tre quarti di partita, riuscendo a condurre il gioco e conquistando un discreto vantaggio. Solo in due frangenti, sul 20 pari e sul 42 pari, i pugliesi sono riusciti ad avvicinarsi. Alla fine del terzo quarto il punteggio era di 61-57 per gli ospiti che, però, hanno smesso di segnare, riuscendo a mettere a segno solo due punti negli ultimi dieci minuti, mentre il Bisceglie ha trovato la strada spianata per il sorpasso che è valso la vittoria finale.

Archiviata questa sconfitta c’è da pensare alla partita di mercoledì 6 gennaio. Al PalaBCC (ore 18) arriverà il Monteroni per la prima giornata del turno di ritorno. Per i biancorossi una sfida da non sbagliare per continuare a restare in corsa per la salvezza. La gara di mercoledì, nel giorno dell’Epifania, sarà anche nel segno della solidarietà, con il Teddy Bear Toss. “Chiediamo a tutti gli spettatori che verranno al PalaBCC - spiegano i dirigenti biancorossi - di portare con sé un peluche da donare al reparto pediatria dell’ospedale San Pio di Vasto. Al primo canestro della partita i peluche verranno lanciati in campo e raccolti da giocatori che, nei giorni successivi, andranno a consegnarli in ospedale. Un’iniziativa di solidarietà che ci auguriamo sia condivisa da tutti gli spettatori che verranno a vedere la gara. Più peluche verranno lanciati in campo e più potremo regalarne al reparto pediatrico del nostro ospedale”.

Ambrosia BISCEGLIE vs BCC Generazione Vincente VASTO Bk 68-63

Bisceglie: Torresi 16, Gambarota 12, Cecchetti 14, Zanotti 9, Cercolani 1, Chiriatti 3, Falcone 0, Carnicella ne, Ricchiuti ne, Drigo 13. Coach: Fantozzi

Vasto: Dipierro 3, Di Tizio 8, Jovancic 6, Casettari 13, Tracchi 19, Grassi 5, Marino ne, Ierbs 5, Pace ne , Cordici 4. Coach: Luise.

Parziali: 1°q 24-27 / 2°q 44-45 / 3°q 57-61 / Finale 68-63.

Bisceglie: Tiri da 2: 16/33(48%); Tiri da 3: 5/19(26%); Tiri Liberi 21/26(81%).

Vasto: Tiri da 2: 12/23(52%); Tiri da 3: 7/31(23%); Tiri Liberi 18/26(69%).