Basket. Vasto non sa più vincere. Passa anche il Porto Sant'Elpidio

VASTO. Ancora una domenica da dimenticare per la BCC Generazione Vincente VASTO Bk che, nella sfida contro l’Ecoelpidiense Porto Sant’Elpidio rimedia l’ottava sconfitta consecutiva della stagione restando ancorata all’ultimo della classifica del girone D, in attesa di conoscere il risultato dell’incontro tra Taranto e Mola. Per i vastesi la sfida parte subito in salita, con i 5 punti siglati in serie da Boffini. Situazione ribaltata da Casettari e Jovancic e poi da Tracchia (10-9), che dalla lunetta sigla i suoi primi punti in biancorosso. Il primo quarto si chiude però con il vantaggio per 11-10 degli ospiti. Nel secondo parziale la formazione marchigiana spinge forte, portandosi sul +9, ma la squadra di coach Luise riesce a rifarsi ancora sotto, con i canestri di Ierbs, Cordici e Tracchia. Al riposo si va con gli ospiti avanti 27-25. Si torna in campo e la Vasto Basket sembra poter spostare l’inerzia del match a suo favore, con il 38-34 firmato Casettari (gioco da tre punti) che però trova ancora una volta la reazione della squadra di coach Schiavi. Gli ospiti allungano sul +10 e a nulla servono le triple di Casettari e i lberi segnati da Dipierro, perché ormai il match è segnato e, alla sirena finale, il tabellone segna 63-59 per gli ospiti.

A fine partita c’è delusione in casa biancorossa. “È senza dubbio il momento più difficile degli ultimi anni - commenta il presidente Giancarlo Spadaccini -. Otto sconfitte di fila sono davvero pesanti. In questo momento dobbiamo solo pensare ad evitare l’ultimo posto, poi nei playout può succedere di tutto. All’inizio la nostra squadra ha giocato alla pari anche con avversari molto più forti, adesso abbiamo perso la strada. Il tecnico deve capire come ritrovare il bandolo della matassa. Ora dobbiamo aspettare la prossima partita in casa per capire se avremo la forza di rialzarci. Io spero di sì, anche se il momento è sicuramente difficile”.

BCC Generazione Vincente VASTO Bk vs Ecoelpidiense Stella Basket Porto Sant’Elpidio 59-63



Vasto: Grassi 0, Dipierro 8, Tracchi 8, Di Tizio 0, Ierbs 4, Jovancic 16, Casettari 13, Pace 0, Brighi 5, Cordici 4. Coach: Luise

Porto Sant'Elpidio: Caridà 10, Torresi 6, Andreani 15, Boffini 5, Del Brocco 4, Rossi 14, Cavoletti ne, Tortù ne, Vallasciani 5, De Leo4. Coach: Schiavi