Rugby. La Gran Sasso domina la Primavera Roma e vola. Paganica-Avezzano 48-0!

ABRUZZO. La Gran Sasso asfalta la Primavera vincendo 38 a 3 conquistando il bonus ed il terzo posto in classifica. La squadra abruzzese ha segnato cinque mete e ha dominato tutte le fasi di gioco concedendo ai romani solo un calcio di punizione. " Abbiamo espresso un grande gioco - ha dichiarato il direttore generale dei grigiorossi, Pierfrancesco Anibaldi- dimostrando, per tutto l'incontro, la nostra superiorità in tutti i reparti; ora - ha concluso Anibaldi- dobbiamo rimanere concentrati e puntare solo sulle nostre forze vincendo le ultime due partite del girone". La Gran Sasso, infatti, domenica 20 dicembre incontrerà la Prima della classe, la Capitolina, fuori casa e poi, dopo le feste di Natale, il Firenze in casa. " Oggi abbiamo giocato un'ottima partita riscattando la sconfitta di Roma - ha sostenuto il capitano dei grigiorossi, Daniele Giampietri- ma ora, dobbiamo pensare a lavorare bene per vincere contro le prime due squadre della classifica e qualificarci per i play off". Le mete sono state segnate da Giampietri, Lofrese (2), Guardiano e Feneziani.

In Serie B invece nettissimo successo del Paganica che nel derby d'Abruzzo ha distrutto 48-0 l'Avezzano. Cinque punti preziosi in classifica per gli aquilani mentre i marsicani restano mestamente all'ultimo posto in classifica.

GRAN SASSO-PRIMAVERA ROMA 38-3



GRAN SASSO: Pallotta ,Valdrappa Caiazzo ( Anibaldi 70), Guardiano Giampietri, Lorenzetti ( Feneziani 70'), Brandizzi, De Rubeis ( Cecchetti 70' ) Lofrese, Pattuglia, Mancini ( Ippoliti 70') Sacco ( Di Febo 70') Guerriero ( Colaiuda 60') Paolucci

PRIMAVERA: Ritano, Martello, Stringara ( Finocchi 68') D'Ottavio, Marigo, Brancadoro, Callori Di Vignale, Belloni, Lamaro ( Urbanetti 60') Gabbuti ( Fidanza 70') , Semplice ( Gasperini 65') Di Martino ( Urbanetti 60') , Di Resta, Corcos, Sbarigia. A disp: La Greca, Belcastro

Tab: mt Giampietri tr Valdrappa 5', pz Marigo 25', pz Valdrappa 42', Mt Lofrese tr Valdrappa 55', mt Guardiano tr Valdrappa 62', mt Lofrese tr Valdrappa 70', mt Feneziani tr Valdrappa 80'. Giallo Caiazzo 35'.