Serie D. Vince soltanto l'Avezzano. Ko Giulianova, Chieti e Amiternina. Pari S. Nicol¨°

CHIETI-SAMBENEDETTESE 1-2

Chieti: Fatone, Del Grosso, Bocchino(61¡ä Varricchio), Scalbi, Sbardella, Vitale, Fiore, Varone, Dos Santos, Massimo(70¡ä Diop), Ewanisha. A Disp.: De Deo, Diop, Gallo, Paletta, Lima, Navarro, Piccolo, Varricchio, Zanetti. All.: Piero Zuccarini

Sambenedettese: Pegorin, Montesi(77¡¯Pino), Flavioni, Raparo, Salvatori, Conson, Titone(89¡ä Pezzotti), Sabatino, Sorrentino, Palumbo(77¡ä Casavecchia), Baldinini. A Disp.: Reali, Tagliaferri, Pino, Casavecchia, Perna, Bonvissuto, Mattia, Vallocchia, Pezzotti. All.: Ottavio Palladini

Arbitro: Alex Cavallina di Parma (Della Croce/Cino)

Note: Circa 400 i sostenitori rossoblu presenti in trasferta nel capoluogo teatino, temperature piuttosto alte considerando che siamo a dicembre.

Marcatori: 26¡ä Sorrentino(S), 33¡ä Titone(S), 50¡ä Rig.Vitale (C)

Ammoniti: 37¡ä Raparo(S), 43¡ä Ewanisha(C), 48¡¯Flavioni(S), 50¡ä Titone(S) e Del Grosso (C), 52¡ä Montesi(S), 69¡ä Vitale(C), 88¡ä Conson (S)



VIS PESARO-GIULIANOVA 2-1



VIS PESARO (4-3-3): Venturi; Rossoni, Labriola, Tombari, Procacci (24¡ä st Fabbri); Giorno (36¡ä st Ridolfi), Ruci, Brighi; Candelori (33¡ä st Iovannisci), Falomi, Costantino. A disp. Celato, Gnaldi, Dominici, Rossi, Dadi, Bugaro. All. Pazzaglia

GIULIANOVA (4-2-3-1): Ursini; Mancini (18¡ä st Marzucco), Ferrante, Sbaraglia, Marini; Cerasi (24¡ä st Emili), Straccia; Pellecchia, Silvestri, Giampaolo; Alessandroni (35¡ä st Sborgia). A disp. Zaccagnini, De Iorio, Mastrilli, Filippetti, Perucca, Di Stefano. All. Giorgini

ARBITRO: Santorelli di Salerno

RETI: 15¡ä st Pellecchia, 21¡ä st Costantino, 49¡ä st Falomi

NOTE: giornata fredda, terreno di gioco in discrete condizioni, spettatori circa; allontanati al 40¡ä pt il dirigente della Vis Geraci e al 36¡ä st il presidente della Vis Pandolfi; espulso al 44¡ä st Silvestri per doppia ammonizione; ammoniti Brighi, Silvestri, Ferrante, Sbaraglia, Emili; angoli 2-2, recupero 1+6



AVEZZANO-JESINA 5-2



CASTELFIDARDO-AMITERNINA 1-0



CASTELFIDARDO: Chiodini, Belelli, Bordi, Campana, Castellana, Mapelli, Minella, Pigini, Di Federico (33' s.t. Dalla Riva), Trillini, Lakhdar.

A DISP. Caprano, Foglia, Ferri, Bonifazi, Marzetti, Tombolini, Speranza, Zaszlati.

ALL. Ruben Dario Bolzan

AMITERNINA: Schina, Di Paolo, Gizzi, Dawid Lenart, Di Ciccio (3' s.t. Lukasz Lenart), Marcotullio, Domenico Di Alessandro (33' s.t. Ventura), Franco (22' s.t. Marino Di Alessandro), Terriaca, Torbidone, Shipple.

A DISP. Merlini, Tinari, Di Norcia, Postiglioni, De Santis, Di Francesco.

ALL. Vincenzino Angelone

ARBITRO: Davide Copat di Pordenone

ASSISTENTI: Matteo Campagnolo e Omar Schiavon di Castelfranco Veneto

RETI: 13' s.t. Di Federico

AMMONITI: Di Paolo, Marino Di Alessandro, Torbidone, Minella

RECUPERO: p.t. 0', s.t. 4'



SAN NICOLO'-AGNONESE 2-2



SAN NICOLO': Calore, Pretara, Mozzoni, Terrenzio (36¡¯ pt Brighi), Rapino, De Santis (20¡¯ st Merlonghi), Chiacchiarelli, Donatangelo, Bucchi, Casolla (20¡¯ st Moretti), Massetti. A disposizione: Ricci, D¡¯Orazio, Cichella, D¡¯Egidio, Orsini, Pompilii. Allenatore: Massimo Epifani

OLYMPIA AGNONESE: Mancino, Pifano, Di Ronza, Manzo, Chiochia, Litterio, Martignetti (22¡¯ st Jallow), Di Lollo, Marolda, Acampora (28¡¯ st Carpentino), Guida (28¡¯ st D¡¯Ambrosio). A disposizione: Chiavaroli, Scarano, De Martino, Minopoli, Faggiano. Allenatore: Silvio Paolucci

ARBITRO: Niccol¨° Panozzo di Castelfranco Veneto (Bartolomucci e Palmigiano)

RETI: pt 2¡¯ Chiacchiarelli, 32¡¯ Marolda, 38¡¯ Rapino; st 14¡¯ Marolda

NOTE: ammoniti Chiochia, Pretara, Guida, Litterio, Di Ronza. Angoli: 7-2. Recuperi: pt 2¡¯ st 5¡¯.