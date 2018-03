Serie D. Amiternina-Avezzano 1-1. Pareggio Chieti. Ko San Nicolò e Giulianova

RECANATESE-CHIETI 1-1



RECANATESE: Verdicchio, Rapaccini (38’st Gleboki), Shongo, Falco, Cianni, Patrizi, Gallo, Brugiapaglia (36’st Posillipo), Miani, Garcia, Agostinelli (29’st Latini) Allenatore: Cicchitti

CHIETI: Fatone, Del Grosso, Zanetti, Scalbi, Sbardella, Vitale, Bocchino, Varone, Dos Santos, Massimo (38’st Diop), Ewansiha Allenatore: Ronci

Arbitro: D’Aquino (Roma 1)

Marcatori: 8’st Miani, 16’st Massimo

Ammonizioni: Brugiapaglia, Agostinelli, Sbardella“



GIULIANOVA-CAMPOBASSO 0-1



GIULIANOVA: Ursini; Marini, Ferrante, Sbaraglia, Sborgia (16' st. Mancini); Emili (8' st. Mastrilli), Cerasi,Silvestri, Marzucco (1' st. Alessandroni); Di Stefano,Pellecchia. A disp.: Zaccagnini, De Iorio, Gentile D., Gasparotto, Filippelli, Perucca. All.: Tortorici (Giorgini squalificato)

CAMPOBASSO: Capuano; Lenoci, Gattari, Ferrani, Raho; Alessandro (31' st. Fiore), Valentini, Grazioso, Bontà; Aquino, Todino. A disp.: Grillo, Di Pasquale, Fusaro, Lucchese, Progna, Borrelli, Perrella, D'Aversa. All. Favo

Arbitro: Santoro di Messina (De Chirico-Binetti)

Rete: pt. 24' Todino (C)

Ammoniti: Silvestri (G), Cerasi (G), Sbaraglia (G), Ferrante (G)

Note: Spett. 400 circa, per un incasso totale di € 1270,00 compreso il rateo di € 520,00 per 187 abbonati. Angoli: 6-5 per il Giulianova. Recuperi p.t. 1', st. 3'.



AMITERNINA-AVEZZANO 1-1



AMITERNINA: Schina, Gizzi (24’ st Shipple), Mariani, D. Lenart, Di Ciccio, Marcotullio, Di Alessandro, Petrone (35’ st Franco), Terriaca, Torbidone, D’Alessandris (37’ st Ventura). All. Angelone.

AVEZZANO: D’Avino, Ndiaye, Felli, Sassarini, Menna, Tabacco, Pollino, Iometti, Di Genova (22’ st Moro), Bisegna, Bittaye. All. Gallese (Lucarelli squalificato).

ARBITRO: Centi di Viterbo.

RETI: 39’ st Bisegna (rigore) e 7’ st Torbidone (rigore).



JESINA-SAN NICOLO' 1-0



JESINA: Niosi, Sassaroli, Calcina, Arati, Tafani, Fatica, Ambrosi (36’ st Pierandrei), Cardinali, Trudo, Ragatzu (41’ st Alessandroni), Cameruccio (14’ st Piersanti). A disposizione: Cecchini, Marini, Serantoni, Strappini, Frulla, Sampaolesi. Allenatore: Yuri Bugari

SAN NICOLO’: Calore, Pretara, Mozzoni, Brighi, Rapino, Petronio, Chiacchiarelli, Donatangelo (43’ st Cichella), Casolla, Merlonghi (13’ st Moretti), D’Egidio (13’ st Massetti). A disposizione: D’Andrea, Terrenzio, D’Orazio, De Santis, Aquilio, Florimbj. Allenatore: Massimo Epifani

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molfetta (Urselli e Di Bello)

RETE: pt 21’ Trudo