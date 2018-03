Rugby. Prosegue il momento no della Gran Sasso. La Capitolina passa 19-18

L'AQUILA. La Gran Sasso Rugby perde in casa 19 a 18 contro la Capitolina, ma conquista un punto di bonus. " E' un momento particolare - ha commentato il direttore generale, Pierfrancesco Anibaldi- nel quale dobbiamo pensare a lavorare duro senza demoralizzarci; è stata una partita che si è decisa all'ultimo secondo, ma a differenza dello scorso anno nel quale spesso abbiamo vinto negli ultimi minuti - ha sostenuto Anibaldi- oggi la fortuna ha premiato gli avversari". La Gran Sasso Rugby ha giocato i primi 40 minuti gestendo la partita nel migliore dei modi e andando a segno prima con due punizioni di Valdrappa e poi con la meta di Pallotta, marcando il risultato sul 13 a 5. Il secondo tempo è stato caratterizzato dall'inferiorità numerica in mischia a causa di un cartellino giallo, sfruttato bene dai romani che hanno ribaltato il risultato sul 19 a 13. Negli ultimi minuti, però,capitan Giampietri ha approfittato di una disattenzione avversaria andando in meta purtroppo non trasformata all'ultimo minuti. " Una bella partita - ha dichiarato l'allenatore dei grigiorossi, Pierpaolo Rotilio- giocata da due squadre che non si sono risparmiate; è il momento di rimanere lucidi ed uniti - conclude l'allenatore- perchè non abbiamo niente da invidiare alle prime in classifica".



GRAN SASSO-CAPITOLINA 18-19

Gran Sasso Rugby: Fattore, Caiazzo, Pallotta, Giampietri, Valdrappa ( Marchetti 16 2t), Brandizzi, Guardiano, pattuglia, Santavenere, Cecchetti ( Mancini 14' 2t), Di febo, Sacco ( Ippoliti 32' 2t), Guerriero, Mannucci ( Iezzi 20' 2t), Colaiuda ( Paolucci 7' 2t). A disp. Iezzi, Mandolini, Paolucci, Mancini, Ippoliti, De Santis, Marchetti, Di Gregorio

Capitolina: Rebeccchini ( Del Monaco 35' 2t), Aquisti ( Recchi 10' 2t), Masetti ( Piccinetti 20' 2t),Gualdambrini, Tartagglia, Iacolucci, Vannini, Budini ( Cerqua 5' 2t), Dionisi, Bitetti, Mantegazza, Belcastro, Forgini, Bitonte ( Berardi 30' 2t), Marsella ( Rampa 30' 2t). A disp. Berardi, Rampa, Manozzi, Cerqua Piccinetti, Del Monaco, Battarelli, Recchi

Tab: Puniz Valdrappa 8', puniz, Valdrappa 10', Meta Dionisi 15', Meta Pallotta 26' trasf Valdrappa, meta tecnica Capitolina 6' 2t trasforma Vannini, meta Aquisti 15' 2t trasforma Vannini, meta Giampietri 38' 2t. Gialli: Marchetti 10' 2t, Sacco 19' 2t, Mantegazzi 22' 2t, Iacolucci 24' 2t.