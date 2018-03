Europeo 2017, la Nazionale Under 21 arriva a Castel di Sangro

CASTEL DI SANGRO. La Nazionale Under 21 prosegue il cammino nella fase di qualificazione al Campionato Europeo che si svolgerà tra poco meno di due anni in Polonia.

Dopo il terzo successo di fila (1-0 e 0-3 alla Slovenia e 1-0 contro la Repubblica d’Irlanda) l’Italia, che venerdì 13 novembre sarà di scena a Novi Sad in occasione della gara con la nazionale serba, martedì 17 novembre affronterà allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro la Lituania (calcio d’inizio alle ore 17 - diretta su Rai Tre con telecronaca di Marco Lollobrigida e commento tecnico di Giuseppe Galderisi).

La città abruzzese ha sinora portato fortuna all’Under 21 in quanto, nei 4 incontri disputati nel corso degli anni, l’Italia ha vinto 3 volte (Cipro 7-1; Montenegro 4-0 e Scozia 4-0) e pareggiato 1 (1-1 contro la Grecia).

Anche i precedenti contro la Lituania sono a nostro favore : 3 vittorie ed 1 pareggio, tutti in gare valevoli per le qualificazione ai Campionati Europei (6 gol fatti e 0 subiti).

Il progetto Città Azzurra del Calcio, sviluppato in occasione delle gare ufficiali delle Nazionali, rappresenta un programma di attività di carattere sociale, culturale, sportivo e formativo, creato per coinvolgere in modo trasversale i cittadini, le amministrazioni comunali, le istituzioni scolastiche e sportive e i settori locali del territorio.

Iniziato nel maggio 2011, “Città Azzurra” ha progressivamente acquisito un’identità sempre più marcata conquistando il favore dei tifosi grazie alla consistenza delle attività proposte nel quadro di un ricco calendario di eventi volti a promuovere i valori fondanti della cultura calcistica, l’identità, la passione e la pratica sportiva, la responsabilità sociale.

LE INIZIATIVE A CASTEL DI SANGRO

Il 15 novembre, ore 16:00 è previsto un allenamento a porte aperte presso Stadio “T. Patini” di Castel di Sangro alla presenza dei giovani del territorio.

Il 16 novembre alle 9.45 è previsto un incontro presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Patini Liberatore” di Castel di Sangro, la delegazione azzurra, ospitata nell’aula magna della scuola, risponderà alle domande ed alle curiosità degli studenti.