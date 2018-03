Basket. Coraggio e determinazione non bastano. Chieti cade con Brescia

CHIETI. Con coraggio ma con una gara alterna, la Proger incassa la prima sconfitta della stagione. Penalizzata sotto le plance da una partita incolore di Armwood e con un panchina che porta solo tre punti nel carniere, vincere avrebbe avuto del prodigioso o quasi. Eppure le Furie ci hanno provato sino in fondo, uscendo tra gli applausi di un pubblico che ha apprezzato la gara tutto cuore dei ragazzi di Galli e in particolare quella di Allegretti, grandissimo, seppur penalizzato dalgli strascichi di un infortunio che non gli ha permesso mai di allenarsi negli ultimi 10 giorni. Contro la corazzata Brescia ogni sforzo è stato vano ma se questa prestazione fosse riproposta in futuro contro squadre di pari cabotaggio c'è da scommettere in una tranquilla salvezza.

Item fulltext

Con un assist di Fernandez per Cittadini e una risposta immediata di Ivan Lilov si apre una contesa che però vede subito avanti Brescia grazie a una superiorità a rimbalzo che le permette di giocare seconde e terze palle preziosissime. Dopo sei minuti una tripla di Alibegovic scava un divario di otto lunghezze tra i lombardi e le Furie (7-15). Galli chiama timeout e manda in campo Allegretti, Holmes mette a segno però un'altra tripla che amplia ancor più il vantaggio lombardo. La difesa di Brescia legge bene gli attacchi della Proger, che perde ritmo e sbaglia molto, un tiro da tre di Hollis a fil di sirena chiude il quarto con un 10-25, deludente per i tifosi delle Furie ma in linea generale del tutto legittimo.

Una stoppata stratosferica di Armwood su Hollis scalda il PalaTricalle in avvio di seconda frazione e subito dopo Lilov da tre dà una forte scossa alla partita. Bushati replica da tre ma anche Allegretti non è da meno. Sul 18-28 Diana preferisce smorzare la spinta rinnovata delle Furie e chiama minuto. Sergio ruba palla ad Alibegovic e non pago va a realizzare un 2+1 che riporta Chieti in scia. Allegretti di forza realizza altri due punti in entrata (21-28), Bushati replica con un canestro ben assistito da Passera. Ancora Lilov da tre (24-30) ma Bushati ancora una volta tiene a galla la barca bresciana, prima bruciando Monaldi in entrata e poi realizzando da sotto. La supremazia a rimbalzo è schiacciante e Brescia una volta assorbita la reazione della Proger torna a viaggiare con un rassicurante vantaggio in doppia cifra, che torna a crescere fino al 24-39. Alla sirena le Furie vanno al riposo lungo con lo svantaggio pesante di 14 punti.

Chieti non molla, lotta disperatamente per riaprire la partita ma i lombardi, giocando in controllo, non abbassano mai la guardia. I primi 5' trascorrono velocemente ma Brescia è ancora saldamente avanti di 14 lunghezze (33-47). Le Furie mettono a segno un mini break di 4-0, grazzie a una schiacciata di Armwood e a una palla rubata è concretizzata da Monaldi. Ancora Lilov realizza in entrata e Chieti ritrova energie e speranze che con un tiro libero di Monaldi la riportano a -7 (40-47). Due bombe di Lilov e Allegretti riportano Chieti a -3 . Bushati non vuole essere da meno e realizza anche lui una tripla ma Allegretti replica ancora da tre. Ormai le Furie sono rientrate in scia e si va alla sirena sul 51-54. Increndibile ma vero.

Si rientra e gli arbitri fischiano tre falli consecutivi alle Furie, Lilov pareggia con una tripla ma Bushati replica immediatamente ancora oltre la linea dei tre punti. La partita si fa incandescente Bushati è inesorabile dalla lunga ma esagera non poco negli atteggiamenti "agonistici" e viene espulso. Chieti torna a -2 (58-60) a 6' dalla conclusione, Brescia reagisce con Bruttini e sfrutta ancora una vilolta la sua superiorità sotto le plance tornando con CittadiniI ancora a +5 (58-63). Armwood latita ma con una schiacciata riporta ancora sotto I suoi, Fernandez è però inesorabile da tre. Brescia a -2' è ancora avanti di 6, Chieti sbaglia in almeno due occasioni la possibilità di riaprire ancora una volta la gara ma Cittadini a -1'21" dalla fine realizza il canestro che chiude definitivamente i giochi.

PROGER CHIETI Vs CENTRALE DEL LATTE (10-25, 27-41, 51-54) 70-73

PROGER CHIETI Piazza 2, Allegretti 13, Marchetti, Lilov 20, Sipala , Piccoli , Vedovato 1, Sergio 11, Monaldi 13 Armwood 10.

All. Galli

CENTRALE DEL LATTE BRESCIAPassera , Juan Fernandez 10, Cittadini 10, Bruttini 4, Alibegovic 11 , Assoni , Speronello , Holmes 13, Mobio , Totè , Bushati 14, Hollis.

All. Diana.