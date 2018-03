Delfino Pescara. Iannascoli saluta e lascia il ruolo di Ad. Sebastiani solo?

PESCARA. Danilo Iannascoli non è più l'Ad della Delfino Pescara. A confermarlo, oltre al diretto interessato, anche una nota scarna apparsa sul sito ufficiale del club.

Nessuna sorpresa stando ai ben informati, con l'oramai ex Amministratore Delegato biancazzurro che resterà almeno per il momento in società in attesa di eventuali offerte per rilevare la propria quota parte. Oggi l'assemblea dei soci, per la prima volta orfana di Iannascoli, approverà il bilancio e nominerà i nuovi consiglieri. Dopo gli ultimi sviluppi si fa sempre più largo l'ipotesi che Victor Mesa (socio uruguaiano di Daniele Sebastiani, ndr) possa rilevare una quota azionaria superiore al 10%.

Apprezzato dai tifosi, l'uscita di scena di Iannascoli priva la società dell'unico punto di contatto tra dirigenza e sostenitori.

Nel frattempo dopo il match saltato di Novara causa nebbia (gara rinviata a data da destinarsi dopo che i 2 club non hanno trovato l'accordo per disputare la gara il giorno dopo, ndr), la squadra prosegue gli allenamenti in vista del big match di sabato con la capolista Crotone. Si è rivisto finalmente capitan Sansovini, ormai recuperato e pronto a rispondere presente alla convocazione per il match con i calabresi. Torna nella lista dei disponibili anche Michele Mignanelli. Fermo Forte per un attacco influenzale mentre Valoti e Bunoza hanno svolto rispettivamente lavoro personalizzato e terapie. Oggi doppia seduta di allenamento al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.

Ufficiale infine il recupero del match Novara-Pescara, non disputato lunedì causa nebbia: martedì 3 novembre alle ore 18,30 allo stadio Piola di Novara.



Andrea Sacchini