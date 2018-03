Calcioscommesse: rinviati in appello Teramo e Savona

ROMA. Il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto i ricorsi presentati dal Teramo e dal Savona avverso la sentenza della Corte Federale per la presunta combine tra le due squadre che favorì la promozione degli abruzzesi in Serie B.

Il Collegio, rende noto il Coni, «ha rinviato al giudice di appello perché rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti (i 6 punti di penalizzazione), traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione».

il Collegio di Garanzia, dunque:

- Ha accolto i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione e ha rinviato al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti (i 6 punti di penalizzazione), traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione. Spese compensate;

- Ha dichiarato inammissibile il ricorso della società Forlì ed ha compensato le spese del relativo giudizio;

- Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite;

Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi della società Vigor Lamezia e di Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite;

- Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi presentati dalla società Torres e da Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Ha condannato le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Ha compensato le spese nei confronti delle altre parti costituite,

- Ha, infine, respinto il ricorso dell’Aquila ed ha compensato le spese del giudizio.

Lo scorso 27 agosto, i giudici di secondo grado avevano rimodulato le sanzioni per i due club, infliggendo agli abruzzesi la revoca del titolo di vincitore del Campionato di Lega Pro 2014-2015 e una penalizzazione di 6 punti, pari a quella irrogata al Savona. La Corte, inoltre, rispetto al primo grado, aveva ridotto da 4 a 3 anni l'inibizione del patron del Teramo, Campitelli, e prosciolto il n. 1 del club ligure, Dellepiane.

Ieri il Collegio ha dichiarato inoltre inammissibile il ricorso del Forlì, che chiedeva la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di Lega Pro, con conseguente retrocessione, per Teramo e Savona. Sono stati dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi di Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Ugualmente in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi del Vigor Lamezia e di Fabrizio Maglia, Claudio Arpaia e Ninni Corda, così come quelli presentati dalla Torres e da Domenico Capitani e Giuseppe Sampino. Il Collegio, infine, ha respinto il ricorso dell'Aquila.