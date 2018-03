Basket. Terza sconfitta su 3 per il Giulianova. Falconara vince 93-79

FALCONARA MARITTIMA. Seconda sconfitta stagionale in trasferta per l’Etomilu Globo Giulianova che in quel Ancona ha dovuto cedere l’onore delle armi al forte Sandretto Falconara, da molti ritenuta come una delle potenziali outsider del campionato. I ragazzi di Francani hanno perso con il punteggio finale di 93-79, un +14 forse anche troppo ampio per quanto visto in campo.

L’Etomilu Globo Giulianova ha giocato infatti una buona partita al cospetto di un avversario, reduce da due vittorie, e con un roster costruito per puntare in alto. Gallerini e soci, penalizzati dalle rotazioni corte a causa dell’assenza di Simone De Angelis, nei primi 20′ di partita hanno messo sul parquet una bella pallacanestro impensierendo in più di un’occasione i padroni di casa (22-20 al 10′, 47-38 al 20′).

Al ritorno in campo però la Sandretto Falconara spingeva sull’acceleratore cercando il break decisivo nei confronti di un Giulianova che con il passare dei minuti, complice la stanchezza, vedeva scendere le percentuali offensive. Chiuso il terzo quarto avanti di 10 punti (67-57 al 30′) i padroni di casa, nonostante i tentativi di rientro dei ragazzi di Francani, gestivano il vantaggio fino al +14 che chiudeva la contesa (93-79 al 40′).

In casa Falconara da segnalare le buone prestazioni di Alessandri, Maganza e Tessitore autori di 46 punti in tre mentre in casa Etomilu Globo da registrare i 33 punti della coppia di lunghi Diener-Bartolozzi e gli 8 rimbalzi di un positivo Sacripante

SANDRETTO FALCONARA – ETOMILU GLOBO GIULIANOVA 93-79 (22-20, 47-38, 67-57)

Arbitri: Vittori, Bertuccioli

Sandretto: Ruini 9, Alessandri 17, Maganza 15, Micevic 11, Tessitore 14, Sebastianelli, Pozzetti 12, Battagli 2, Mastroianni 4, Eliantonio 9. All: Reggiani

Etomilu Globo: Cianella 4, Sacripante 10, Diener 17, Di Diomede ne, Bartolozzi 16, Bartoli 15, Scarpetti ne, De Angelis 8, Gallerini 9, Magazzeni ne. All: Francani