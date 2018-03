Serie B. Virtus Lanciano generosa ma a Modena non basta. Segna Galloppa nel finale

MODENA. Soltanto nel finale una Virtus Lanciano generosa si arrende 1-0 a Modena. Decisiva una rete di Galloppa a 5 minuti dal termine del match.

La cronaca, per la quale si ringrazia SerieB24.com, parte al quinto minuto con il Modena che va vicino al gol: angolo di Rubin e pallone che viene salvato sulla linea (o forse oltre) da Aridità. Il Lanciano risponde al 12′ quando Vastola sfiora la traversa dal limite. Un minuto dopo gli ospiti vanno vicinissimi al vantaggio: Lanini se ne va sulla sinistra, cross al centro su cui irrompe Vastola che si fa respingere il tiro da Provedel. La partita è piacevole con occasioni da ambo le parti, le difese non sembrano particolarmente attente e ciò favorisce lo spettacolo. Al 20′ sono i canarini a sfiorare la rete quando Sowe, su cross di Calapai, non inquadra la porta da buonissima posizione. Nella seconda parte di primo tempo i ritmi calano un po’, il Modena fa la partita, il Lanciano cerca di pungere in ripartenza. Nella ripresa le due squadre partono piano, così la prima occasione arriva al 52′ con Mazzarani, il cui tiro è troppo debole per impensierire Casadei. Tre minuti dopo ci prova Sowe dall’interno dell’area e questa volta l’estremo difensore frentano è superlativo nel deviare il pallone in corner. Al 65′ è sempre l’attaccante gialloblù che ci prova ma la sua girata finisce fuori di un soffio. Il Lanciano non riesce a ripartire con continuità come nel primo tempo e il Modena ne approfitta per pressare gli avversari nella metà campo offensiva e arrivare al tiro con facilità. A cinque minuti dalla fine arriva il gol del Modena: cross dalla destra, torre di Belingheri e spettacolare girata di Galloppa che s’infila sotto la traversa. Due minuti dopo Belingheri va vicino al raddoppio ma il tuo tiro viene respinto da Casadei. Il Lanciano non riesce a organizzare una reazione



MODENA-VIRTUS LANCIANO 1-0 (primo tempo 0-0)

MARCATORE: 40'st Galloppa (Mo).

MODENA (4-3-1-2): Provedel; Calapai (37'st Aldrovandi), Marzorati, Cionek, Rubin; Doninelli, Giorico, Olivera (18'st Galloppa); Mazzarani (30'st Belingheri); Sowe, Stanco. A disposizione: Manfredini, Nizzetto, Sakaj, Gozzi, Luppi, Vestenicky. Allenatore: Crespo.

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Aridità (1'st Casadei); Pucino, Aquilanti, Amenta, Mammarella; Vastola, Paghera, Di Cecco; Piccolo (13'st Di Francesco), Ferrari, Lanini (43'st Padovan). A disposizione: Bacinovic, De Silvestro, Di Filippo, Rigione, Ze Eduardo, Crecco. Allenatore: D'Aversa.

ARBITRO: Daniele Minelli della sezione di Varese.

NOTE: Ammoniti: Aquilanti, Stanco, Cionek, Pucino, Doninelli, Giorico, Sowe, Casadei.

Andrea Sacchini