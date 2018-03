Federico D'Annunzio: gara brillante in Spagna e complimenti in diretta tv

ABRUZZO. Ha disputato una bellissima gara, la settima del Campionato 2015 Mondiale Superbike nella categoria Superstock 1000 il pilota abruzzese Federico D'Annunzio che ha corso oggi sul prestigioso "Circuito di Jerez de la Frontera" in Spagna, in sella alla sua moto BMW S 1000 RR HP4.

Una gara iniziata con una partenza al quindicesimo posto, diventato diciassettesimo nella bagarre della partenza, ma che però è durato ben poco poiché Federico D’Annunzio ha iniziato subito una prodigiosa rimonta che lo ha portato a pochi giri dalla fine, fino alla nona posizione. La gara è stata poi chiusa al decimo posto dopo una bagarre con Bryan Staring, pilota in corsa per il titolo mondiale ed ex MotoGP e Superbike, e non senza i complimenti del commentatore Max Temporali che in diretta tv ha tessuto le lodi del pilota abruzzese. Non è la prima volta che D’Annunzio si mette in luce a tal punto da suscitare commenti estremamente positivi e lodi da parte dei tecnici che ne ricordano ogni volta il talento ed il polso,soprattutto considerati i pochi mezzi a disposizione e l’infortunio subito nel corso della seconda gara di questo Campionato.

«Sono felice per il risultato che siamo riusciti ad ottenere oggi; arrivare nella Top ten era l’obiettivo minimo per questa gara - ha dichiarato Federico D’Annunzio, continuando- mi dispiace per problemi che abbiamo avuto sia in qualifica che in gara al cambio e che ci hanno fatto perdere qualche decimo a giro non permettendo di fare una gara migliore».

Ad affiancare Federico D'Annunzio l'FDA Racing Team costituito da Fabio D'Annunzio Team Manager/ Responsabile Tecnico, Mirco Di Claudio Collaudatore, Massimo Gustato Telemetrista, Pierpaolo Pompei Meccanico, Bushaib Tahiri Aiuto Meccanico, Mattia Cavicchia Responsabile Logistica, Pietro Di Berardino Responsabile Hospitality, Alessandro Chiarella Autista, Edda Migliori Responsabile Comunicazione, Enrico Chiavarini sito Internet, Michele Di Fabio grafiche moto, Carlo Di Fabio Grafiche Casco, collaboratori: Stefano Marini Misterioso, Walter Colleluori, Ezio De Vincentiis, Pascal Cardinale.

La prossima ed ultima gara di campionato si disputerà il 4 ottobre p.v. in Francia.