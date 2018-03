Serie D. San Nicolò-Chieti 0-0. Bene il Giulianova. Pari Amiternina. Ko l'Avezzano

SAN NICOLO'-CHIETI 0-0



SAN NICOLO’: Calore, Pretara, Mozzoni, Micolucci, Brighi, Petronio, Margarita, Donatangelo, Moretti, Merlonghi (27’ st Lazzarini), Massetti (27’ st D’Egidio). A disposizione: Ricci, Rapino, D’Orazio, De Santis, Pagliarulo, Florimbj, Di Sante. Allenatore: Massimo Epifani

CHIETI: Diouf, Del Grosso, Scintu, Lima Cresto (43’ st Di Rosa), Sbardella, Vitale, De Clemente (18’ st Gallo), Varone, Esposito, Suriano, Zanetti. A disposizione: Fatone, De Queiroz Macedo, Riccucci, D’Alessandro, Navarro, Diop, D’Incecco. Allenatore: Donato Ronci

ARBITRO: Matteo D’Ambrogio di Frosinone (Pasquale e Testa)

NOTE: spettatori 484 di cui 332 paganti per un incasso di euro 2569. Ammoniti: Vitale, Scintu, De Clemente, Petronio, Micolucci, Donatangelo. Angoli: 4-3. Recuperi: pt 0’ st 4’.



GIULIANOVA-MATELICA 2-1



GIULIANOVA: Rossetti; Cicchetti, Ferrante, Marini, Marzucco (32' st. Sborgia); Silvestri(35' st. Mastrilli), Gasparotto; De Iorio, Vita, Giampaolo; Di Stefano (9' st. Kean Dossè). A disp.: Ursini, Ranieri, Beccaceci, Emili, Nannarone, Cerasi. All. Giorgini

MATELICA: Nobile; Boria (11' st. Giovannini), Borghetti (34' st. Pesaresi), Girardi; Girolomini, Moretti, Borgese, Bondi, Vallorani; Iachetta (11' st. Frinconi), Picci. A disp.: Renzi, Lispi, Dano, Perfetti, Ilari, Lasku. All.: Clementi.

ARBITRO: Bertozzi di Cesena (Pizzi-Di Tommaso)

RETI: st. 3' Giampaolo (G), 33' Kein Dossè (G), 50' Picci (M).

ESPULSI: 23' st. il tecnico del Giulianova, Giorgini, per comportamento non regolamentare

AMMONITI: Bondi (M), Borgese (M)

NOTE: Spett. 326 paganti più 220 abbonati, incasso di € 2.349,00. Angoli: 9-3 per il Matelica. Rec.: pt. 4', st. 5'.



SAMBENEDETTESE-AVEZZANO 2-1



SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Pegorin; Montesi (20’st Casavecchia), Salvatori, Lomasto, Flavioni; Barone, Mattia (15’pt Cosimi); Palumbo, Sabatino, Titone (39’st Conson); Sorrentino. A disp. Prandelli, Bonvissuto, Boninsegni, Gori, Vallocchia, Perna. All. Loris Beoni

AVEZZANO (4-3-3): D’Avino; Ndiaye, Menna, Tabacco, Kras; La Rosa ( 33’st Felli), Sassarini, Bisegna; Puglia (10’st Bittaye), Moro, Di Massimo (39’st Persia). A disp. Ciciotti, Marretti, Venditti, Valerio, Tariuc, Iommetti. All. Alessandro Lucarelli

Arbitro: Alberto Santoro di Messina (assistenti: Francesco Lagana’ di Carrara e Antonio Di Tommaso di Isernia)

Reti: 23’pt Di Massimo (A), 2’st Salvatori (S), 4’st Barone (S)

Ammoniti: 7’pt Mattia (S), 30’pt Kras (A), 1’st Sassarini (A), 4’st Ndiaye (A), 23’st Barone (S).

Espulso: 15’pt Pegorin (S), 25’st Ndiaye (A), 46’st Bittaye (A).

Note: Angoli 7 a 6 per l’Avezzano. Recupero: 2’- 3. Gara a porte chiuse.



AMITERNINA-CAMPOBASSO 1-1



AMITERNINA: Schina, Ventura, Mariani, Valente, Di Ciccio, Marcotullio, Di Paolo (86’ Di Alessandro), Petrone, De Matteis (73’ D. Lenart), Torbidone (77’ L. Lenart), Shipple. A disp. Merlini, Tinari, Pasqualone, Di Alessandro, Terriaca, D’Alessandris. All. Angelone

CAMPOBASSO: Capuano, Santangeli, Raho, Grazioso, Gattari, Fusaro (74’ Sciamanna), Boldrini (91’ Todino), Valentini, Bucchi, Dimas (82’ Aquino), Alessandro. A disp. Grillo, Lenoci, Di Pasquale, Lucchese, Censori, Bontà. All. Cappellacci

Arbitro: Miele di Nola

Reti: 17’ Torbidone, 65’ rig. Dimas

Note: espulso al 48 per doppia ammonizione Mariani. Ammoniti Schina, Raho. Recupero: 1, 4. Angoli 2-10