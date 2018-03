Pallavolo. La Sieco Service Ortona sempre più vicina all'esordio di campionato

ORTONA. Si conclude la seconda settimana impavida Lavoro intenso e determinazione sono fondamentali per la Sieco in questa fase precampionato. Alessio Fiore "L'obiettivo è crescere e fare sempre meglio". Calendario test ultimato con la "prima" in casa il 1 ottobre.

Seconda settimana terminata per i ragazzi di coach Lanci che cominciano ad amalgamarsi e a creare la nuova Sieco Service.

Con l'arrivo di Luca Borgogno, fresco di medaglia di bronzo ai Mondiali U23, la squadra è al completo e ora può lavorare e crescere insieme.

Doppia seduta di allenamento per concludere con quella di pesi di questa mattina, curata attentamente da coach Costa.

Si prevedono scintille in questo 71°Campionato e Ortona vuole sicuramente arrivare nelle migliori condizioni possibili al "via" ufficiale in casa contro Brescia.

Il primo appuntamento al Palazzetto dello Sport sarà il 1 ottobre, quando la Sieco ospiterà in allenamento congiunto l'interessante formazione marchigiana della Videx Grottazzolina. In campo vecchie conoscenze e grandi giocatori come Hiosvany Salgado, Claudio Paris e

Daniele Tomassetti. Uno dei nuovi innesti di questa stagione 2015/2016 è lo schiacciatore

pugliese Alessio Fiore, giocatore grintoso, determinato e pronto a dare il massimo:

"Si è lavorato bene e ad alti livelli. Abbiamo due giorni di riposo e siamo già pronti e carichi per iniziare una nuova settimana.

Iniziamo a gestire la palla e questo lavoro unito a quello fisico, fatto con intelligenza e costanza può solo farci migliorare. Tra un mese saremo ancora più uniti, anche come gruppo. Quello che conta è riuscire ad avere un livello alto, e questo ci farà fare la differenza. Come si dice "Chi ben inizia, è già a metà dell'opera" e penso sia il riassunto della nostra condizione attuale.

Sono venuto ad Ortona per riuscire a fare meglio di quello fatto fino ad ora. Voglio dare un contributo forte alla causa ortonese. Crescerò con la mia squadra questo è certo.

L'obiettivo è crescere e fare sempre meglio del giorno prima".

E conclude... " Sono stato accolto benissimo. Società e tifosi hanno subito dimostrato attaccamento e passione nei nostri confronti. Anche nelle piccole cose, nei gesti quotidiani, noi giocatori tocchiamo con mano una realtà stupenda, fatta di persone che lavorano con passione e serietà".



ELENCO PROSSIMI APPUNTAMENTI

23 settembre Exprivia Molfetta - Impavida Ortona

1 ottobre Impavida Ortona - Videx Grottazzolina

3 ottobre Videx Grottazzolina - Impavida Ortona

7 ottobre Impavida Ortona - Volley Potentino

10-11 ottobre Torneo Palazzetto dello Sport - Ortona

17 ottobre Volley Potentino - Impavida Ortona