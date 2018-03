Rugby. Memorial Sebastiani. Vince L'Aquila (e lo sport) che supera la Gran Sasso

L'AQUILA. Bel pomeriggio di sport e di sole al “Fattori” dell'Aquila, per la quinta edizione del memorial “Lorenzo Sebastiani”, in ricordo del pilone neroverde scomparso la notte del terremoto.

In campo partite di 40': la prima gara ha visto di fronte L'Aquila contro la Lazio, un anticipo della sfida del campionato di Eccellenza. Le due squadre hanno fatto vedere belle cose, nonostante le poche settimane di preparazione. Nessuna meta, diversi piazzati falliti da entrambe le parti e quattro messi a segno (Alberto Bonifazi per i neroverdi, Luca Calandro per la Lazio): i 40' finiscono sul 6-6 e ai piazzati ha la meglio L'Aquila, con lo stesso Bonifazi e con Alessio Mattoccia. Nota dolente l'infortunio alle scapole della seconda linea Vittorio Flammini, portato via in ambulanza.

Bell'agonismo nella finale con la Gran Sasso (i rossogrigi avevano battuto 7-0 il Cus Roma nel primo incontro). Il XV neroverde scende in campo grintoso e concentrato. Prima meta dell'Aquila dopo una bella fase di gioco. Trasforma il neo acquisto Daniel Faasen. Nel secondo tempo la Gran Sasso è più determinata e agguanta il pareggio: calcetto delizioso del capitano Daniele Giampietri e meta di Giacomo Anibaldi, trasformata da Mattia Valdrappa. Tornano avanti nel finale i neroverdi, che stazionano nella ventidue avversaria e trovano la meta con Manuel Panetti, trasforma il 10 Giacomo Biffi. La gara è equilibrata e combattuta: la Gran Sasso si riporta sotto negli ultimi minuti con una meta di mischia (Antonello Mandolini), non trasformata da Valdrappa: finale 14-12 per L'Aquila.

Una bella prova per i neroverdi, in vista delle prossime amichevoli e dell'avvio del campionato. Una bellissima giornata di rugby, assieme all'associazione “Amici di Lorenzo”, che ha organizzato l'evento, e nel ricordo di Ciccio Sebastiani.



I risultati del V Memorial “Lorenzo Sebastiani”

L'Aquila RC – Lazio Rugby 6-6 (L'Aquila vince ai piazzati)

Gran Sasso – Cus Roma 7-0

Finale terzo posto: Lazio – Cus Roma 34-12

Finalissima: L'Aquila – Gran Sasso 14-12

Classifica finale: L'Aquila RC, Gran Sasso, Lazio, Cus Roma.