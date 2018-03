Sorrisi Amatori Pescara. Superato 87-51 in amichevole il Giulianova

PESCARA. L’Amatori ha disputato nel pomeriggio il secondo test a Giulianova contro la locale compagine guidata da Coach Francani, una delle cinque abruzzesi del girone D del prossimo campionato di serie B. Come a Roseto sabato scorso, lo scrimmage si è disputato con la formula dell’azzeramento del punteggio ad ogni quarto e la compagine pescarese si è presentata priva di JJ De Vincenzo, tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare e con Pepe, Tabbi e Di Donato infastiditi da qualche acciacco. Il primo quarto è filato su un grande equilibrio ed è stato vinto dai locali per 21-18.

Poi il maggior tasso tecnico dei ragazzi di Salvemini è uscito fuori consentendo ai biancorossi di vincere agevolmente gli altri tre periodi, rispettivamente per 26-10, 18-14, 25-6 per un totale di 87-51 per l’Amatori. Tuttavia, rispetto alla bella prova di Roseto, si è ravvisato nei pescaresi un certo appesantimento nella manovra dei giochi e nella circolazione della palla, peraltro assolutamente fisiologica a questo punto della preparazione. A tal proposito coach Salvemini, nel commentare la partita, si lamentava della prolungata indisponibilità del Palaelettra che sta costringendo la squadra a cambiare ripetutamente campo, sia per gli allenamenti che per le amichevoli. E questo certamente non aiuta la preparazione e sottopone gli atleti a maggiori rischi di affaticamenti muscolari.

Comunque anche oggi si è visto qualche sprazzo di buona pallacanestro e c’è stato spazio anche per i giovanissimi under Tagliamonte e Di Giuseppe. Molto buona la prova di Matteo Timperi che, oltre ad una buona difesa e diversi palloni recuperati, ha messo a segno anche 12 punti. Sabato sarebbe in programma un’altra amichevole con il nuovo Teramo di serie C ma, stante la perdurante indisponibilità del Palaelettra e le precarie condizioni di alcuni giocatori, lo staff pescarese sta valutando l’ipotesi di un annullamento. Nelle prossime ore verrà presa una decisione al riguardo.

Andrea Sacchini