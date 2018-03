Basket. In amichevole il Roseto supera l'Amatori Pescara 83-67

ROSETO. Molto positiva la prima uscita dell’Amatori Pescara targata 2015/2016: i biancorossi di coach Salvemini, di scena al PalaMaggetti di Roseto contro gli Sharks iscritti al campionato di Serie A2, offrono una buona prestazione strappando l’applauso del numeroso pubblico presente.

Nonostante si tratti del primo impegno agonistico per la compagine pescarese, che per giunta si trova ad affrontare un’avversaria di livello superiore (pur se priva di Weaver e Borra), è proprio l’Amatori ad uscire meglio dai blocchi di partenza, segnando 24 punti nel parziale di apertura (vinto di cinque lunghezze) e mettendo in mostra un’ottima circolazione di palla offensiva.

I successivi tre parziali saranno vinti da Roseto, tutti di misura (eccezion fatta per il terzo periodo), ma come ha ricordato il coach biancorosso nel pre-partita in queste partite sono altri i parametri da seguire con attenzione, rispetto al risultato. E dopo la prestazione offerta in terra rosetana, tanti sono i motivi per ritenersi soddisfatti di questa partenza: cinque elementi in doppia cifra, buone alchimie dimostrate (seppur a tratti) da Pepe e compagni, ed un finale in crescendo con l’ottimo ultimo quarto, in cui Pescara non ha accusato segni di cedimento e stanchezza.

l secondo test pre-campionato, primo casalingo, è previsto per mercoledì 9 settembre al PalaElettra, contro la Globo Giulianova (ore 17:00).



ROSETO SHARKS-AMATORI PESCARA 83-67 (20-24; 19-15; 21-9; 23-19)

ROSETO: Marulli 4, Allen 18, Marini 13, Ferraro 10, Borra ne Moreno 9, Bryan 12, Izzo 2, Papa 7, Trevisan ne, D’Emilio ne, Rugolo 10, Mariani ne. Coach: Trullo.

PESCARA: Rajola 11, Di Donato 11, Polonara 3, Marco Timperi 10, Pepe 12, Matteo Timperi 1, Tagliamonte ne, De Vincenzo 15, Tabbi 2, Di Fonzo 2. Coach: Salvemini.