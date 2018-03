Amatori Pescara, Vasto, Giulianova, Ortona e Campli insieme nel Girone D

ABRUZZO. Nei mesi scorsi la Lega Nazionale Pallacanestro ha ufficializzato calendari e gironi del campionato Nazionale di Serie B. Le squadre ammesse sono state 64, suddivise in 4 gironi da 16 in base a criteri geografici. Dopo 2 stagioni di divisioni, questa volta tutte le formazioni abruzzesi sono state inserite nello stesso girone.

Raggruppamento D per Campli, Giulianova, Ortona, Amatori Pescara e Vasto che se la vedranno con Bisceglie, Falconara Marittima, Martina Franca, Mola, Montegranaro, Monteroni, Porto Sant'Elpidio, San Severo, Senigallia, Taranto e Valmontone.

Le prime 8 squadre parteciperanno alla coda play-off per decretare (per ogni girone) la promozione in Serie A2. L'ultima retrocede direttamente in Serie C mentre sono previsti play-out per le formazioni classificatesi tra il 12esimo e 15esimo posto.

Prima giornata il 27 settembre con Mola-Campli, Porto Sant'Elpidio-Giulianova, Monteroni-Vasto, Amatori Pescara-San Severo e Taranto-Ortona. Primo derby abruzzese al quarto turno (Vasto-Amatori Pescara).

Dure settimane di preparazione anche per il Vasto, che dopo l'addio a Sandro Di Salvatore si è affidata a coach Sergio Luise. Iniziata anche la preparazione del Giulianova che si è però affidato al confermatissimo Ernesto Francani. Tanti i cambi ma importanti le conferme di Sacripante, Cianella, Diener, Gallerini e Marco De Angelis.

In casa Amatori Pescara invece grandi novità non soltanto nel roster. Cambio infatti nella presidenza con l'avvicendamento tra Luca D'Onofrio ed il nuovo patron Carlo Di Fabio. Sedici gli anni di presidenza di D'Onofrio, capace di portare con grandi sacrifici e passione la palla a spicchi pescarese nel basket nazionale che conta davvero.

Diverse infine le amichevoli pre-campionato organizzate in Abruzzo e fuori dal Campli. Spiccano i match col Chieti il 9 e 16 settembre e l'importante e prestigioso Memorial Nino D'Annunzio il 19 e 20 settembre con Ortona (Serie B), Roseto e Rieti (A2). Chiusura col Giulianova il 23 dello stesso mese.

