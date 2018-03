Rugby. Definiti i gironi delle abruzzesi. Esordio dei campionati a Ottobre

ABRUZZO. Presentato in estate il calendario e la formula del campionato di Eccellenza di Rugby, torneo al quale parteciperà L'Aquila dopo la faticosa ma meritata salvezza ottenuta lo scorso anno. I neroverdi faranno il proprio esordio in campionato il 9 ottobre sul terreno del Rugby Viadana. Prima gara al Fattori una settimana dopo col Petrarca Padova.

Inseriti nel massimo campionato Rovigo, Lazio, Mogliano, Viadana, Calvisano, San Donà, Petrarca Padova, Fiamme Oro Roma e Lyons Piacenza.

La stagione regolare qualificherà alle semifinali le prime quattro classificate che si affronteranno in gare di andata (7/8 maggio) e ritorno (21/22 maggio). Retrocederà nella Serie A 2016/2017 la formazione classificatasi all’ultimo posto della stagione regolare.

24 invece le squadre ai nastri di partenza del campionato di Serie A che scatterà il prossimo 18 ottobre. Presente nel Girone 4 la Gran Sasso Rugby insieme a Toscana Aeroporti Medicei, Cus Perugia, UR Capitolina, Cus Roma e Primavera Rugby.

La formula del campionato cadetto, come nella passata stagione, si articolerà in due fasi. La prima fase del campionato prevede la suddivisione delle ventiquattro squadre partecipanti in quattro Gironi da sei squadre ciascuno che si affronteranno con formula all’italiana con partite di andata e ritorno.

Al termine della prima fase, le prime tre classificate di ciascun girone parteciperanno a due ulteriori gironi (Pool Promozione) da sei squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno e qualificazione alla semifinali per la prima e la seconda classificata di ciascun girone.

Le peggiori tre classificate di ciascun girone parteciperanno a due ulteriori gironi (Pool Retrocessione) da sei squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno.

Anche in Serie B la Commissione Oorganizzatrice delle Gare per la Fir ha stilato in estate i calendari per la stagione2015/2016. 48 squadre sono state suddivide in 4 gironi geografici (suddivisi a loro volta in 2 poule, ndr) da 12 quadre ciascuno. La neopromossa Avezzano e il Pagania, che rappresentano degnamente l'Abruzzo, sono state inserite nel Girone 4 Poule 1 insieme a UR Capitolina, Città di Frascati, Colleferro Rugby e Civitavecchia Centumcellae. Sono previste gare di andata e ritorno al termine delle quali le prime 3 di ogni poule parteciperanno al Girone Promozione da 6 squadre. Le ultime 3 della prima fase prenderanno parte invece alla Poule Retrocessione.

e prime due classificate delle rispettive Pool Promozione si qualificano ai play-off promozione, retrocedono in Serie C le squadre classificate al 5° e 6° posto delle due Pool Retrocessione.



L'AQUILA RUGBY: È PARTITA DA QUALCHE GIORNO LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Nel frattempo partenza a spron battuto per #ottantavogliadirugby, campagna abbonamenti dell'Aquila Rugby Club per la stagione 2015-2016. Nell'ambito della 721esima Perdonanza Celestiniana, in occasione del primo giorno Fiera della Perdonanza, in molti hanno voluto sostenere i neroverdi e acquistare la card abbonamento per la stagione del massimo campionato italiano, al via il prossimo 10 ottobre.

Il prossimo anno cadrà l'ottantesimo anniversario della nascita del rugby in Abruzzo, per questo il club neroverde ha voluto rendere omaggio all'importante ricorrenza con una speciale carta abbonamenti, attraverso la quale non solo si potranno seguire tutte le undici gare interne della stagione (nove in campionato e due nel Trofeo d'Eccellenza) ma sarà possibile usufruire di una scontistica importante presso decine di esercizi commerciali della città. Un modo per favorire la ripresa economica del territorio e per offrire un servizio a tifosi e abbonati.

La carta abbonamenti ha un costo di 99 € e, oltre a dare diritto agli sconti, permette l'accesso al "Tommaso Fattori" in tutti i settori, distinti e tribuna, per vivere lo stadio e il campo nel modo più libero possibile.

Le prevendite sono attive nei seguenti punti vendita: La Luna discoimport (piazza Duomo); Sportrainer (centro commerciale Quattro Cantoni, ss 17 est); Gran Caffè G. Gallucci (centro commerciale L'Aquilone; centro commerciale Amiternum; galleria commerciale Meridiana; palazzo Inail; Gusto via xx Settembre); Oro & Argento (via Panella, Complesso Carrefour); Lingotto Compro Oro (viale Corrado IV).

Andrea Sacchini