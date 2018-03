Pallavolo. Chiuso il secondo giorno di mercato: Ortona Made in Italy

ORTONA. Ancora una volta Impavida Ortona made in Italy! Termina la seconda giornata del Volley Mercato 2015. Formazioni definite e Sieco Service Impavida pronta ad iniziare una nuova stagione. In panchina al fianco di coach Lanci il giovane Mariano Costa.

Con la seconda giornata si chiude il Mercato 2015 con l'ufficializzazione dei roster che affronteranno la stagione 2015-2016.

In mattinata incontro con i nuovi addetti stampa per poi passare alla riunione generale ( con tutti gli addetti ai lavori) improntata sul “Match-Fixing” a cura di Sportradar.

Nel pomeriggio “full immersion” per Addetti Stampa e Marketing con approfondimenti sul futuro dello sport ( a cura di stageUp) e la presentazione del manuale operativo “manager del pubblico”.

Consiglio di amministrazione e Assemblea Ordinaria concluderanno la giornata, con definitiva chiusura in quel di Bologna dell'Ufficio Tesseramenti.

Svelate le formazioni delle 26 squadre ammesse ai campionati di SuperLega e Serie A2 UnipolSai e ora si attendono i calendari che saranno presentati domani alle 10.30.

Per seguire la presentazione ufficiale del 71°Campionato diretta streaming su Lega Volley Channel (Sportube.tv).

Novità in casa Impavida con l'entrata nello staff del giovane allenatore/preparatore atletico Mariano Costa. Classe 1985 nato a Paternò (Catania),Costa inizia la sua carriera come giocatore a Chieti, arrivando sino alla B1. Laureato in Scienze Motorie a Chieti e conseguita la Laurea Magistrale in “Scienze e tecniche dello Sport”, comincia la sua carriera di allenatore a Chieti (U19/C/B1) vestendo comunque il doppio incarico.

Le prime parole di coach Costa "E' un sogno per tutti essere in Serie A e per me ancora di più. Spero di crescere molto seguendo coach Lanci e contribuire alla buona riuscita della stagione. Ho già pianificato la preparazione e non vedo l'ora di conoscere la squadra e lavorare con grandi atleti. E' una bellissima vetrina e sicuramente un grande momento di crescita”.

I più grandi complimenti e ringraziamenti vanno a coach Tommaso Flacco Monaco e al preparatore atletico Mario Santone che si occuperanno del settore giovanile maschile, a sottolineare l'importanza dei giovani per la società ortonese e dei grandi obiettivi che questa vuole raggiungere.



Questa la squadra che affronterà la stagione 2015/2016



N.1 ALESSIO FIORE schiacciatore

N.2 MICHELE SIMONI centrale

N.3 MATTEO GUIDONE centrale

N.5 MATTIA MATRICARDI palleggiatore

N.6 NICOLA SESTO centrale

N.8 DANILO CORTINA libero

N.9 ALESSANDRO TOSCANI libero

N.11 PIETRO DI MEO schiacciatore

N.12 ANDREA LANCI palleggiatore

N.14 MATTEO PAOLETTI opposto

N.15 LUCA BORGOGNO schiacciatore

N.17 DOMENICO MAIORANA schiacciatore

N.18 RENATO ORSINI opposto

Primo Allenatore Nunzio Lanci

Secondo Allenatore Mariano Costa