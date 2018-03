Basket. Proger Chieti e Roseto si rafforzano e guardano alla prossima A2

CHIETI. Altro acquisto in casa Proger, proveniente da Udine arriva a Chieti Andrea Piazza, play friulano di 189 cm., classe 1989, che nel roster di coach Galli andrà a coprire la casella lasciata vuota da Matteo Palermo.

Importante la carriera del nuovo cestista teatino: "Sono nato e cresciuto cestisticamente a Pordenone dove ho esordito in C1 a 15 anni e vinto un campionato a 20. Purtroppo quando sono stato convocato per le nazionali giovanili, ho sempre accusato qualche malanno che mi ha impedito di rispondere alle convocazioni. A 21 anni sono andato a giocare a Castelletto Ticino, in A dilettanti, e lì sono rimasto per due stagioni, per poi passare a Costa Volpino nel 2012. Infine sono tornato in Friuli, a Udine, dove ho giocato negli ultimi due campionati."

Impossibile dire di no all'offerta della Pallacanestro Chieti: "un paio di settimane or sono mi ha chiamato coach Piersanti, che ho conosciuto ad Udine. Si è informato sulla mia situazione contrattuale, un semplice pourparler, niente di più.Tra venerdì e sabato scorso, quando ormai avevo quasi dimenticato quella chiacchierata, mi è stata invece fatta una proposta di contratto dal DS Guido Brandimarte. Non mi sono lasciato sfuggire l’occasione e in breve siamo giunti ad un accordo.

Ancora nessun discorso col coach Galli: "no, non ancora, ma di sicuro nelle prossime ore non mancherà occasione per scambiare qualche parola con il coach. So che mi attende un compito difficile, quello di sostituire un giocatore come Palermo che nella scorsa stagione ha fatto molto bene ma questo non mi spaventa. Credo di essere un giocatore con caratteristiche molto simili alle sue e di essere stato scelto proprio in virtù di questa somiglianza di gioco. Le mie virtù principali sono la velocità e l’assoluta dedizione al gioco di squadra, anche se non disdegno di andare al tiro quando mi si offre l’occasione. Spero ardentemente di sfruttare l’occasione che mi è stata offerta per dimostrare a pieno tutte le mie potenzialità e di ritagliarmi uno spazio di minuti importanti di gioco. Parto alle spalle di Monaldi ma farò di tutto per rendere al meglio e dare un contributo concreto alla causa. Il campionato di A2 per me è una nuova scoperta ma non ho alcun timore di confrontarmi con questa categoria d’élite…anzi. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione per il raduno".

Anche il Roseto dopo l'ufficializzazione della propria iscrizione alla prossima A2 guarda al futuro con maggiore ottimismo. Da formare il roster (sperando che col passare delle settimane non sia troppo tardi) che verrà nuovamente affidato al confermatissimo Trullo dopo l'ottima stagione conclusa con la salvezza/promozione nella seconda serie della palla a spicchi italiana.