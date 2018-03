Pallavolo. La nuova Sieco Service Ortona riparte da Lanci: "lottare sempre"

ORTONA. Capitan Lanci si appresta a vivere la sua quarta stagione in Serie A2: "Abbiamo giocatori pronti a dimostrare quello che sono e soprattutto con motivazioni forti per affrontare questa nuova stagione. Sarà un bel campionato e lo spettacolo è assicurato"

Capitano di mille battaglie, Andrea Lanci, supera il ventennio di attività in maglia Impavida ed è pronto a dare il massimo anche in questa nuova stagione.

Classe 1980, Lanci nasce, cresce e continua a lottare per la squadra della sua città. Inizia la sua carriera da giovanissimo, palleggiatore di testa e tanto cuore disputa quasi 700 gare tra la serie C, B e finalmente la tanto attesa Serie A nella stagione 2012/2013.

Giocatore dal servizio pungente, che lo ha reso uno dei più pericolosi nel fondamentale, tenace e stacanovista.

Intanto la macchina organizzativa comicia a scaldare i motori per preparare al meglio la stagione e per essere al fianco di una squadra che, anche in questo 71°Campionato, vuole e può fare bene.

La squadra e il campionato... “ La squadra ha una base solida e con i nuovi arrivi sicuramente cerchiamo di giocarcela con tutti, dando filo da torcere a tutte le formazioni.

Il campionato che sta per iniziare non è di certo facile, né scontato.

Ci sono tutte squadre competitive, formate da giovani di qualità e atleti di alto livello. Noi in ogni caso diremo la nostra e sono convinto e fiducioso. Abbiamo giocatori pronti a dimostrare quello che sono e soprattutto tutti con motivazioni forti per affrontare questa nuova stagione. Sarà un bel campionato e lo spettacolo è assicurato”.

L'obiettivo di capitan Lanci… “ Vorrei essere sempre utile alla mia squadra e mettere nelle migliori condizioni i miei compagni. Far crescere la squadra e farla esprimere al meglio penso sia il mio obiettivo. L'importante è trovare la giusta complicità e il giusto feeling in squadra per raggiungere risultati e dimostrare di che pasta siamo fatti. Non daremo per scontato nessun risultato e lotteremo sempre su ogni palla.

Sono contento di poter rivivere emozioni forti e bellissime davanti ad un pubblico che non ci ha mai abbandonato e ha sempre seguito la squadra anche in trasferta”.

CARRIERA

2015-2016 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2014-2015 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2013-2014 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2012-2013 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2010-2012 B1 Impavida Ortona (CH)

2004-2010 B2 Impavida Ortona (CH)

2003-2004 C Impavida Ortona (CH)

2001-2003 B2 Impavida Ortona (CH)

1997-2001 C Impavida Ortona (CH)