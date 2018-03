Rugby Abruzzo. È partita ufficialmente la nuova stagione di Paganica e Sambuceto

ABRUZZO. Antonio Rotellini nuovo presidente del sodalizio rossonero. È il settimo della storia, succede a Virgilio Paiola.

Cambio al vertice per la Polisportiva Paganica Rugby.

L’assemblea dei soci rossonera, riunita nella sede sociale di via Onna, ha infatti deciso, con voto unanime, di affidare la presidenza ad Antonio Rotellini.

Rotellini, succedendo a Virgilio Paiola, diventa così il settimo presidente nella ormai quasi cinquantennale storia del sodalizio paganichese (fondato, lo ricordiamo, nel 1969).

Ad affiancare Antonio Rotellini saranno poi Giuseppe Milanese, il quale ricoprirà la carica di Vice Presidente, Fausto Rotellini incaricato di seguire l’ambito della tesoreria e Luciano Iovannitti che si occuperà dei compiti di segreteria.

Passaggio dal campo alla scrivania per l'(ormai ex) mediano di mischia rossonero Roberto Alfonsetti.

Classe 1978, dopo una carriera importante ed una ultima stagione in Serie B giocata da protagonista (e chiusa il 3 maggio scorso festeggiando la salvezza, conquistata sul rettangolo verde dell’Enrico Iovenitti battendo 32-8 la Emergenti Cecina) ad Alfonsetti è stato, infatti, affidato lo slot di Direttore Sportivo.

Infine, per la seconda stagione consecutiva, i rapporti con la stampa saranno tenuti da Angelo Liberatore.

Di fatto, con il delineamento del nuovo assetto dirigenziale, prende ufficialmente il via la fase di programmazione per quella che sarà la stagione sportiva di Serie B 2015/2016.

Avrà ufficialmente inizio, martedì 30 giugno 2015, la nuova stagione agonistica, 2015/2016, del club ASD Sambuceto Rugby 2008. Alle 19.30, presso la nuova Club House, allestita nella tendostruttura adiacente il campo, (zona nuovo parcheggio), ci sarà l’ufficializzazione dei programmi, dei progetti e dell’organigramma del Club. Ai genitori degli atleti di tutte le categorie, ma anche ad appassionati e sostenitori, Sambuceto Rugby proporrà l’offerta agonistico-formativa che si andrà sviluppando con una dettagliata pianificazione nella stagione che va ad iniziare. L’appuntamento di martedì sera, sarà preceduto da quello che il giorno precedente, 29 giugno 2015, vedrà il primo briefing dello staff tecnico. Nell’appuntamento di martedì sera 30 giugno, sarà rinsaldato quel legame di trasparenza, fra il club e i genitori, al quale il Sambuceto Rugby ha sempre guardato con attenta meticolosità. L’occasione sarà opportuna per la presentazione dello staff operativo, dello staff tecnico e di tutte quelle figure che, in nome e per conto della crescita dei giovani, opereranno sui campi e fuori.