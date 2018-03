Il giorno degli addii. Il Pescara saluta Politano e Ragusa. Il Lanciano Thiam

ABRUZZO. Apertura delle buste... con qualche sorpresa per il Pescara che dopo aver salutato nelle settimane scorse Zampano, Salamon, Pucino, Pettinari e Melchiorri, ha detto addio anche a Ragusa e soprattutto Politano. L'ottimo esterno ex Perugia, infatti, è stato riscattato dalla Roma che ha versato nella busta 601mila euro. Soltanto mille euro in più del sodalizio adriatico. Il Pescara, dal canto suo, ha riscattato invece Caprari per 125 mila euro dopo che il club capitolino nella propria busta aveva offerto 0. Nel pomeriggio di ieri la Roma aveva offerto per entrambi 750mila euro. Cifra ritenuta troppo bassa inizialmente dal Delfino che dopo aver chiesto un milione di euro si è poi accontentato alle buste di offrire “soltanto” 600mila per Politano. Curiosità: il valore delle 2 operazioni ammonta a 725mila euro. Totale più basso di quanto presentato dai giallorossi in fase di accordo tra i club.

Altra comproprietà risolta (a favore del Genoa, ndr) quella di Antonino Ragusa per 700mila euro. Accordo già raggiunto e ratificato nel pomeriggio. L'ex esterno del Vicenza con ogni probabilità verrà girato dal Grifone in cadetteria per un altro anno.

Altra cassa nel complesso dunque per il Pescara che in questo giugno ha incamerato una cifra vicina ai 5,5 milioni di euro. Soldi che in parte serviranno per ricostruire buona parte della rosa ed in altra parte per coprire eventuali buchi di bilancio e costi di gestione.

Mercato in entrata: fatto l'accordo con Fiorillo, si attende l'ufficialità per il ritorno in biancazzurro (questa volta a titolo definitivo) di Fornasier, contropartita tecnica scelta dal duo Repetto-Pavone insieme a 2 milioni di euro per la cessione del talento Torreira alla Sampdoria. Sempre in uscita nessuna novità circa le cessioni di Bjarnason a Palermo o Atalanta e Memushaj all'Empoli.

Nessun colpo di teatro invece in casa Virtus Lanciano l'indomani l'apertura delle buste. Riscattato il terzino sinistro Leonardo Nunzella mentre Mame Thiam torna alla Juventus dopo 2 belle stagioni con la maglia rossonera con la quale ha realizzato 11 centri in 56 gare. Il giovane attaccante senegalese verrà girato nei prossimi giorni dai bianconeri all'estero (Portogallo, ndr) o di nuovo in cadetteria. Nell'operazione sono rientrati 2 giovani della Primavera bianconera: Marco Di Benedetto e Filippo Penna.

Andrea Sacchini