Pallavolo. La Sieco Service Ortona ha un nuovo rinforzo: Matteo Paoletti

ORTONA. Dopo una stagione stupenda come quella passata, la Sieco Service si rimette in moto e lo fa con Matteo Paoletti.

Il gigante marchigiano (203 cm) classe 1982, arriva ad Ortona con un curriculum niente male. Ben 6 promozioni alle spalle ( 2 Genova, Castellana Grotte, Massa, Brescia e Loreto) e terzo posto nella classifica dei punti segnati nel 70° Campionato ( 456 pt).

Esperienze nella massima serie, presenze in A2 e B1 da incorniciare, Paoletti è un vero e proprio esperto in materia. Nell'ultima stagione con Centrale McDonald's Brescia, e in questa l'opposto,appassionato di mountain-bike, sarà a disposizione di coach Lanci.

Ha un palmares interessante con titoli in Nazionale Pre-Juniores e Juniores, MVP di Coppa Italia (B1), e Champions League nel 2001/2002 con la maglia della Lube Macerata.

E' pronto a dare il massimo come dimostrano le sue prime parole in maglia Impavida: " Ricevere una chiamata dalla prima della classe è stato un vero piacere. Non ho avuto nessun dubbio ed ho accettato subito. Tutti mi hanno parlato bene della società e dello staff e spero di ripagarli della scelta fatta. Darò il massimo per la squadra e sicuramente con il sacrificio e la grinta riusciremo a fare bene.

Ho un bellissimo ricordo del pubblico ortonese che è sempre al fianco della squadra, soprattutto nei momenti difficili e questo può fare la differenza.

E' un vero piacere per me giocare in quel palazzetto e non vedo l'ora di iniziare".

CARRIERA

2015-2016 A2 Sieco Service Impavida Ortona

2014-2015 A2 Centrale McDonald's Brescia

2013-2014 B1 Atlantide Brescia

2012-2013 B1 Materdomini Castellana Grotte (BA)

2011-2012 A2 Edilesse Conad Reggio Emilia

2011-2012 A2 NGM Mobile Santa Croce

2010-2011 A2 Carige Genova

2009-2010 B1 Igo Genova

2008-2009 B1 Quasar Massa

2007-2008 A2 Esse-Ti Carilo Loreto

2006-2007 B1 Pallavolo Fasano (FG)

2005-2006 B1 Diavoli Rossi Nicosia (EN)

2004-2005 B1 Genova Volley

2003-2004 B1 Diavoli Rossi Nicosia (EN)

2002-2003 B1 Castellana Grotte

2001-2002 A1 Lube Banca Marche Macerata

2000-2001 B1 Vallesina Volley Jesi

1998-2000 B2 L'oro della Terra Macerata

1997-1998 A2 Carilo Esseti Loreto

1996-1997 B1 Carilo Loreto

1994-1996 Giov. Carilo Loreto

Nazionale

1998/1999 Nazionale PreJuniores Maschile

2000/2001 Nazionale Juniores Maschile

PALMARES

2000/2001 Junior League (MVP)

2001/2002 Champions League

2008/2009 - Coppa Italia (MVP)

2009/2010- Coppa Italia (MVP)

Promozioni

2013-2014 Atlantide Brescia

2012-2013 Castellana Grotte

2009-2010 Genova Volley

2008-2009 Quasar Massa

2004-2005 Igo Genova

1996-1997 Carilo Loreto