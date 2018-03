Serie B. Paure e perplessità. Il Pescara rischia l'ennesima rivoluzione tecnica

PESCARA. Nonostante la riconferma in panchina di Massimo Oddo, il Pescara guarda al prossimo campionato con tante paure e perplessità. I mesi di mercato estivi dovrebbero portare all'ennesima mezza rivoluzione tecnica, con i gioielli del Pescara richiesti soprattutto da diversi club di categoria superiore. Melchiorri è conteso da Carpi e Cagliari e dovrebbe partire per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro. Bjarnason e Memushaj piacciono tantissimo all'Empoli mentre Fiorillo, Fornasier, Zampano, Pucino, Salamon, Lazzari, Pettinari e Pasquato hanno fatto ritorno ai rispettivi club di appartenenza. Torreira e Zuparic sono finiti nella lista dei desideri rispettivamente di Palermo e Catania.

Nei prossimi giorni verrà risolta inoltre a favore della Roma la comproprietà di Politano che verrà girato al Sassuolo

Chiaro il messaggio dell'esterno d'attacco pescarese: «non so dove giocherò il prossimo anno, non ho ancora parlato con il mio procuratore. Bisogna risolvere la comproprietà, poi sarebbe difficile dire di no a una chiamata dalla Serie A... Arrivarci col Pescara? Perdere in quel modo a Bologna fa ancora male. Dispiace per i tifosi e per la città, resta un grande rimpianto». Con la Roma si dovrà parlare anche di Caprari, che non sembra rientrare nei piani tecnici futuri dei capitolini. Ragusa verrà riscattato dal Genoa e probabilmente ceduto a Empoli o in Serie B.

Infine anche Zdenek Zeman, a un passo dal ritorno in biancazzurro poi sfumato per l'exploit di fine campionato di Massimo Oddo, ha trovato una nuova panchina. Allenerà il Lugano dell'ex patron del Pescara Angelo Renzetti. Nuova avventura per il boemo che cercherà di portare il suo calcio spettacolo anche nella massima divisione svizzera.

