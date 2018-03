Under 21. Battocchio cerca un Europeo da protagonista: “c'è la giusta serenità”

REPUBBLICA CECA. Mattinata dedicata all’analisi video per gli Azzurrini, che nel pomeriggio hanno sostenuto una seduta di allenamento incentrata su esercitazioni tecniche, possesso in fase offensiva e partita a tema su campo ridotto. Oggi pomeriggio al Centro Sportivo ‘G. Facchetti – Interello’ (ore 16.30) l’Italia affronterà la squadra Primavera dell’Inter nell’ultimo test prima dell’esordio del 18 giugno con la Svezia nella Fase Finale del Campionato Europeo.

Al microfono della Rai, il centrocampista della Virtus Entella Cristian Battocchio ha commentato lo stato di forma della squadra a pochi giorni dalla partenza per la Repubblica Ceca: “Manca una settimana al nostro debutto – ha ricordato – siamo tutti molto concentrati e negli allenamenti avverto la giusta serenità. Sono sicuro che faremo un grande Europeo”.

Da sempre tra i punti fermi dell’Under 21 guidata da Di Biagio, Battocchio sa quali sono le armi su cui la Nazionale dovrà puntare: “Abbiamo un centrocampo molto forte e un Berardi che può sicuramente fare la differenza. Non partiamo da favoriti e non è un problema, andremo in Repubblica Ceca con la massima tranquillità e con la consapevolezza di essere un gruppo compatto. A livello personale sono dispiaciuto per l’anno negativo passato (la Virtus è retrocessa in Lega Pro, ndr) e adesso voglio dare il massimo qui per fare un buon Europeo”.

I numeri di maglia dei 23 convocati per la Fase Finale del Campionato Europeo

Portieri: 1 Bardi (Chievo Verona), 20 Leali (Cesena), 14 Sportiello (Atalanta);

Difensori: 12 Barba (Empoli), 13 Bianchetti (Spezia), 3 Biraghi (Chievo Verona), 17 Izzo (Genoa), 6 Romagnoli (Sampdoria), 5 Rugani (Empoli), 2 Sabelli (Bari), 22 Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: 16 Baselli (Atalanta), 18 Battocchio (Virtus Entella), 15 Benassi (Torino), 21 Cataldi (Lazio), 4 Crisetig (Cagliari), 8 Sturaro (Juventus), 7 Viviani (Latina);

Attaccanti: 9 Belotti (Palermo), 10 Berardi (Sassuolo), 11 Bernardeschi (Fiorentina), 19 Trotta (Avellino), 23 Verdi (Empoli).

n.b restano in gruppo come riserve Murru (Cagliari), Dezi (Crotone), Longo (Cagliari)