Under 21. Il 15 giugno parte l'avventura europea per l'Italia: c'è la Svezia

COVERCIANO. Conclusa la prima parte della preparazione con un test contro la squadra Berretti dell’Inter e l’ufficializzazione da parte del tecnico Di Biagio della lista dei 23 Azzurrini che parteciperanno alla Fase Finale del Campionato Europeo, la Nazionale Under 21 si è concessa ieri un giorno di vacanza in famiglia.

Gli Azzurrini torneranno a radunarsi oggi entro le ore 12.30 ad Appiano Gentile e, dopo una settimana di allenamenti, lunedì 15 giugno partiranno alla volta della Repubblica Ceca. Giovedì 18 a Olomouc l’Italia farà il suo esordio nell’Europeo con la Svezia, domenica 21 affronterà il Portogallo al ‘City Stadium’ di Uherske Hradiste e mercoledì 24 giugno tornerà ad Olomouc per vedersela con l’Inghilterra.

“Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti – ha dichiarato Di Biagio al termine del match con l’Inter Berretti che ha chiuso la prima parte del raduno - sono soddisfatto di questi quattro giorni di lavoro e ho avuto più indicazioni dagli allenamenti che da questa partita. Dobbiamo velocizzare ancora la manovra, ma il caldo e la condizione fisica hanno inciso. La prossima settimana cambieremo i carichi di lavoro per arrivare al top alla gara di esordio. Qualcuno in questa settimana doveva lavorare più degli altri – ha sottolineato il tecnico - e qualcun altro doveva recuperare. Queste amichevoli servono per provare schemi e moduli diversi e per mettermi dei dubbi e i ragazzi ci sono riusciti".

CONVOCATI E NUMERI DI MAGLIA DEI 23 AZZURRI

Portieri: 1 Bardi (Chievo Verona), 20 Leali (Cesena), 14 Sportiello (Atalanta);

Difensori: 12 Barba (Empoli), 13 Bianchetti (Spezia), 3 Biraghi (Chievo Verona), 17 Izzo (Genoa), 6 Romagnoli (Sampdoria), 5 Rugani (Empoli), 2 Sabelli (Bari), 22 Zappacosta (Atalanta);

Centrocampisti: 16 Baselli (Atalanta), 18 Battocchio (Virtus Entella), 15 Benassi (Torino), 21 Cataldi (Lazio), 4 Crisetig (Cagliari), 8 Sturaro (Juventus), 7 Viviani (Latina);

Attaccanti: 9 Belotti (Palermo), 10 Berardi (Sassuolo), 11 Bernardeschi (Fiorentina), 19 Trotta (Avellino), 23 Verdi (Empoli). Riserve Murru (Cagliari), Dezi (Crotone), Longo (Cagliari)