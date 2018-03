Basket Serie C Abruzzo. Il Penta Teramo espugna Chieti e vola in finale

CHIETI. Il Penta Teramo non si è fatto schiacciare dalla pressione e con una gara superba ha violato il PalaDayco di Chieti conquistando il pass per la finale dove affronterà l'Airino Termoli. Il 60-74 finale premia giustamente i teramani autori di una gara accorta e ben gestita, specie dal punto di vista difensivo, dove con un ottima prestazione hanno limitato i temuti Italiano e Di Falco rispettivamente a soli 7 e 3 punti concedendo ai padroni di casa percentuali da incubo: 16% da tre punti e 38% da due.

La gara è sempre stata in mano ai biancorossi di Gramenzi, che con il terzetto Palantrani-Cufari-Moretti sugli scudi, fin dai primi possessi si sono portati in vantaggio nel punteggio. Chiuso il primo quarto avanti di 12 (11-23) il Teramo nel secondo ha controllato la sfuriata iniziale dei padroni di casa (26-26) andando al riposo sul +5 (36-41). Nella seconda metà gara il capolavoro targato Penta. Il Magic impattava in apertura di quarto (42-42) ma i teramani riprendevano subito il controllo della gara mettendo a segno un parziale di 5-16 che spaccava in due la partita (47-58 al 30') fiaccando la resistenza dei padroni di casa. L'ultimo periodo era una pura formalità con il Teramo che gestiva il vantaggio fino al 60-74 che valeva l'accesso in finale.

Massimo Gramenzi, coach del Penta Teramo, a fine gara a commentato: "Sono contentissimo per questa vittoria. Nonostante in gara 1 siamo usciti sconfitti dal campo del Magic sapevamo che avevamo le qualità e le potenzialità per poter vincere qui. Dopo la vittoria in gara 2 abbiamo preso ulteriore fiducia e questa vittoria ne è stata la dimostrazione. Adesso però ci manca un ultimo step per rendere questa stagione indimenticabile"

Raffaele Sannicandro, presidente del Penta Teramo, ha commentato la vittoria: "Ringrazio tutti: giocatori, staff tecnico... per questa meravigliosa impresa. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta, adesso però pensiamo subito alla finale perchè l'appetito vien mangiando".



MAGIC CHIETI - PENTA TERAMO 60-74 (11-23, 36-41, 47-58)



Magic Basket Chieti: D'Alessandro , Nasuti 4, Di Falco 3, Scotti , Di Biase 18, Italiano 7, Del Grosso 3, Pacchioli , Alba 9, Ponziani 4, Vediliei, Salvatore 12. All. Bonvecchio

Penta Basket Teramo: Ippoliti NE, Palantrani 14, Cufari 19, Negrini 3, De Lutiis , Moretti 24, Sannicandro NE, Di Pietro NE, Fracassa NE, Alassio 6, Nolli 3, Di Francesco 5. All. Gramenzi