Atletica Leggera. Domenica il primo meeting Nazionale Città di L'Aquila

L'AQUILA. L’Aquila è ormai tornata ad occupare un ruolo centrale nell’atletica abruzzese. Oltre alle manifestazioni istituzionali sin qui ospitate, la pista dello Stadio Isaia Di Cesare di Piazza D’Armi torna ad accogliere un meeting nazionale. Domenica prossima si svolgerà il I Meeting Nazionale dell’Aquila, manifestazione organizzata dalla società Atletica L’Aquila. Si attende la presenza di atleti di vertice nazionale, oltre ai migliori abruzzesi, soprattutto nelle gare di velocità. Le iscrizioni si possono effettuare on-line entro le ore 18.00 di giovedì 28 maggio. La quota è di 2 € per le categorie Allievi e Cadetti, 3 € per le altre.

Gare Cadetti/e: Martello, 80 metri, Lungo, 300 metri, 1000 metri.

Programma orario. Ore 14.00: ritrovo giurie e concorrenti. 15.00: Martello Maschile e Femminile, 80 Cadetti, Asta/M. 15.15: 80 Cadette. 15.30: 100/M (batterie). 15.45: 100/F (batterie). 16.30: Lungo Cadette, Asta/F. 17.15: 400/M. 17.25: 400/F. 17.30: Lungo/M. 17.40: 300 Cadetti. 17.55: 300 Cadette. 18.10: 1000 Cadetti. 18.25: 1000 Cadette. 18.40: 100/M (finale). 18.50: 100/F (finale). 19.00: 1500/M. 19.15: 1500/F.

In programma sabato 30 maggio a Giulianova, sulla pista del Campo Scuola Zona Orti, la 1^ prova dei Campionati di Società Ragazzi (12-13 anni), insieme alla quale si svolgeranno la 1^ prova del Trofeo Abruzzo di Marcia Cadetti e gare promozionali Esordienti (10-11 anni). Si tratta del recupero della manifestazione non disputatasi lo scorso 16-17 maggio, a causa del grave lutto subito dall’atletica abruzzese per la scomparsa del professore Marco Ettorre. L’organizzazione dell’evento è curata dalla società Ecologica Giulianova. A differenza del precedente programma gare, la manifestazione si svolgerà in giornata unica.

Programma orario. Ore 15.30: ritrovo giurie e concorrenti. 16.00: 60 ostacoli Ragazzi/e, Alto Ragazzi/e. 16.20: 50 metri Esordienti/M-F, 16.40: 60 metri Ragazzi/e. 17.00: Marcia Km 4 Cadetti, Km 3 Cadette, Km 2 Ragazzi/e. 17.30: Lungo Ragazzi/e, Peso Ragazzi/e, 600 metri Esordienti/M-F. 18.30: 1000 Ragazzi/e. 19.00: Vortex Ragazzi/e.