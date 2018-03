Basket Femminile. Finale Under 15 a Roseto dal 26 maggio al 2 giugno

ROSETO DEGLI ABRUZZI. Presentata ieri mattina presso la Sala Consigliare del Comune di Roseto degli Abruzzi la Finale Nazionale Under 15 femminile di basket che si svolgerà, dal 26 maggio al 2 giugno prossimi, a Roseto degli Abruzzi, Atri, Giulianova ed Alba Adriatica con le migliori 32 squadre qualificate per la Fase Finale che si contenderanno l’ambito titolo. Si tratta di un importante riconoscimento per il territorio rosetano e la provincia di Teramo che, per la terza volta consecutiva, ospita una Finale Nazionale Giovanile della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro).

Il Comitato organizzatore, composto dalla società Olimpia Basket Ball Club Roseto, coadiuvata dall’associazione Eventi & Comunicazione, si è visto assegnare l’importante kermesse dalla Federazione Italiana Pallacanestro e, con il patrocinio del Comune di Roseto di Roseto degli Abruzzi, degli altri comuni che ospiteranno le gare, della Regione Abruzzo e della Provincia di Teramo, porterà sul territorio oltre 400 atlete, circa 300 tra tecnici, dirigenti ed accompagnatori e 32 arbitri, di cui la metà donne, provenienti da ogni regione italiana.

“Vogliamo ringraziare di vero cuore la Federazione Italiana Pallacanestro ed il Comitato organizzatore che, ancora una volta, hanno scelto la nostra città per ospitare un importante evento di carattere nazionale, confermando il grande appeal di Roseto degli Abruzzi a livello sportivo” sottolinea il Sindaco, Enio Pavone. “Sappiamo quanto oggi sia difficile fare sport ed organizzare eventi così grandi, nondimeno però conosciamo l’importante ritorno a livello di immagine e di indotto che certe manifestazioni hanno sul nostro territorio, per questo invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare ed a far sentire il proprio calore ai nostri ospiti”.

“Si tratta dell’ennesimo grande evento sportivo che siamo riusciti a portare, negli ultimi anni, in città, un segnale importante per una realtà come la nostra che vive di turismo e che sarà “pacificamente invasa” da tante giovani atlete e dalle loro famiglie che potranno così conoscere ed apprezzare le nostre bellezze” conferma l’Assessore allo Sport, Mirco Vannucci.

La cerimonia di apertura della kermesse si terrà lunedì 25 maggio 2015, a partire dalle ore 20:30, all’Arena 4 Palme di Roseto degli Abruzzi dove, alla presenza di tutte le Autorità, saranno presentate le 32 squadre partecipanti e verranno celebrati il giuramento dell’atleta e dell’arbitro per l’apertura dei giochi. Il calendario prevede la disputa di 2 gironi eliminatori da 16 squadre che, dopo le prime tre giornate, si ridurranno ad una sola fase dove le rimanenti 16 formazioni, passando per gli ottavi, i quarti di finale e le semifinali, arriveranno alla partita decisiva del 2 giugno a Roseto degli Abruzzi.

“L’Olimpia Basket Ball Club Roseto e l’Amministrazione comunale hanno sempre dimostrato grande attenzione verso la pallacanestro e per questo motivo è sempre una gioia portare simili eventi in questa città” dichiara il Presidente della FIP Abruzzo, Francesco Di Girolamo. “Questa è la prima finale a 32 squadre che si disputa in Italia ed avremo la possibilità di vedere le migliori atlete italiane di categoria. Permettetemi poi di sottolineare la grande emozione nel poter celebrare la cerimonia di apertura in un “tempio sacro” del basket italiano come l’Arena 4 Palme”.



Queste le 32 formazioni femminili partecipanti. Girone A: INTERCLUB MUGGIA, POL. A. GALLI, VALTARESE 2000, A.S. DIL. G. VERGA PALERMO. Girone B: A.S. LIB. MONCALIERI, AS DIL BASKET COSTA, SAN RAFFAELE ROMA, AS SALUS BASKET GUALDO. Girone C: SCUOLA BASKET FAENZA, ELPIDIENSE BASKET PSEm A.S.D. MILANO BASKET STARS, DIKE BASKET NAPOLI. Girone D: STELLA AZZURRA ROMA NORD, GIANTS BASKET MARGHERA, A.S.D. POL. VIRTUS EIRENE RAGUSA, BASKET MAROLA LA SPEZIA. Girone E: A.D. NUOVA PALL. TREVISO, ATHENA BASKET ROMA, FUTUR ROSA BOLOGNA, ADRIATICA PESCARA. Girone F: A.S. DIL.GEAS BASKET, ASD POL.CASARSA PORDENONE, A.D. TEAM 78 BASKET MARTELLAGO, LUMAKA BASKET REGGIO CALABRIA. Girone G: A.DIL. BASKET VENARIA, A.S. DIL. BASKETTIAMO VITTUONE, ASD DE FLORIO TARANTO, MINIBASKET BATTIPAGLIA. Girone H: B.F. PONTEDERA, CESTISTICA SAVONESE, REYER VENEZIA MESTRE, ASD PGS S.PAOLO CAGLIARI. Le compagini dai Gironi A a D si sfideranno tra Roseto degli Abruzzi e Atri, quelle dai Gironi E a H a Giulianova ed Alba Adriatica.

“Si tratta di un torneo di grande livello con le migliori compagini italiane che si giocherà su ben quattro campi dal 26 maggio al 2 giugno prossimi – conferma il Presidente dell’ Olimpia Basket Ball Club Roseto, Marco Aureli – voglio ringraziare l’Amministrazione rosetana, che è sempre molto vicina al mondo del basket, tutte le Istituzioni ed i partner che ci supportano: ovviamente l’augurio è che ci sia tanta gente a vedere le gare”.

La Finale del Torneo, che si svolgerà al Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi il 2 giugno 2015, sarà trasmessa in diretta Sky Sport sul canale dedicato al basket che quest’anno ha già trasmesso le partite della serie A1 Femminile. In più tutte le gare andranno in diretta streaming sul sito dell’evento.