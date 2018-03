Delfino Pescara. I tifosi contestano Sebastiani: «in 2 anni dette tante bugie»

PESCARA. Vigilia di ultima di campionato tutt'altro che tranquilla in casa Pescara. Con un duro comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri infatti, la Curva Nord Marco Mazza ha duramente contestato l'operato della dirigenza e in prima persona del patron Daniele Sebastiani negli ultimi 2 anni: «dopo due anni di false promesse, di finti programmi diciamo basta. Non avremo mai pensato fossi una persona del genere. Tutti commettono errori, li ammettono e ne pagano le conseguenze. Un bagno di umiltà certe volte farebbe bene. Basta con questa arroganza basta con queste bugie altrimenti riprenditi tutto e torna nell’anonimato di dove sei venuto insieme ai tuoi soci».

Nessun cenno o quasi all'indirizzo dell'esonerato Marco Baroni: «sia ben chiaro che non ci interessa il nome di chi si trovi in panchina (Baroni, Oddo o qualsiasi altro), ma ci interessa il come si fanno le cose e il rispetto verso la gente. Siamo di nuovo punto e a capo, nella confusione generale sul futuro e sul presente. Il tutto con una squadra forse anche forte per la categoria ma senza capo ne coda».

«Caro Sebastiani» – chiudono i tifosi puntando nuovamente il dito contro il presidente del sodalizio adriatico – «come sei stato coraggioso ad iniziare il nuovo progetto con il Sig. Baroni sei stato tanto ingenuo nel cacciarlo l’ultima giornata dopo averlo difeso in tutto per un anno intero».

La dura presa di posizione della Nord arriva a 2 giorni dalla gara decisiva della stagione di venerdì sera all'Adriatico contro il Livorno. Contestazione sì nei confronti della società ma non mancherà il sostegno totale alla squadra: «venerdì urleremo tutti insieme il nostro dissenso nei tuoi confronti senza però far mancare mai il nostro apporto alla squadra e ai nostri colori».

La squadra nel frattempo prosegue gli allenamenti agli ordini di mister Massimo Oddo. Stop per Boldor mentre Grillo e Bruno hanno svolto differenziato. Tutto ok per Zampano, Selasi e Sansovini. Oggi allenamento pomeridiano al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo.

Andrea Sacchini