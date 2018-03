Lega Pro. Slitta ancora il sì Teramo-Vivarini. L'Aquila: ancora presto per il tecnico

ABRUZZO. La stagione del Teramo dopo la magnifica promozione in Serie B non è ancora finita. Da giocare infatti c'è ancora la Supercoppa di Lega Pro che metterà di fronte le 3 vincitrici dei gironi della terza serie nazionale. Nel weekend il Novara ha superato con un pirotecnico 3-2 la Salernitana balzando in testa al mini-girone da 3 squadre. Il Teramo farà il suo esordio nella competizione invece domani sera (ore 20,45) all'Arechi contro la Salernitana. Terza e ultima giornata sabato sera con gli abruzzesi che ospiteranno al Bonolis (ore 20.45) il Novara. Se due o più squadre dovessero arrivare a pari punti, l'ordine di classifica verrà stilato in base alla differenza reti, numero di reti realizzate, numero di reti realizzate in trasferta e infine sorteggio.

Nel frattempo in seno al club già si pensa al prossimo campionato di Serie B. Slitterà con ogni probabilità di qualche altro giorno il sì definitivo di Vincenzo Vivarini, che a meno di grandi sorprese sarà il tecnico del Teramo anche nella prossima stagione.

Atmosfera tutt'altro che allegra invece in casa L'Aquila dopo la conclusione di un campionato ben al di sotto delle aspettative di inizio stagione. Il sodalizio rossoblù per tentare l'assalto ai play-off l'anno prossimo confermerà a breve Ercole Di Nicola. Ancora prematuro parlare del nuovo tecnico.

Capitolo cessioni: vicinissimo all'addio il centrocampista Lorenzo Del Pinto, conteso da alcuni club di Lega Pro ma ormai “prenotato” dal Teramo. Appetiti in categorie superiori anche il mediano De Francesco e il difensore Zaffagnini. Ogni discorso di mercato però verrà rimandato a dopo l'ufficializzazione del nuovo tecnico, che a meno di clamorosi colpi di scena non sarà Zavettieri.

Andrea Sacchini