Basket Serie C Nazionale. Continua il viaggio di Ortona e Campli verso la finale

ABRUZZO.Non si fermano più i ragazzi di Coach Millina che, grazie ad un’altra prestazione di carattere, espugnano il parquet del PalaFiliberto di Formia continuando a coltivare legittimamente il sogno B.

La prima buona notizia di giornata è sicuramente il rientro di Di Giuliomaria che si aggrega la squadra dopo aver lavorato duramente per tornare arruolabile dopo l’intervento al gomito.

La Globo Allianz parte con Montuori, Duranti, Serafini, Fattori ed un ispiratissimo capitan Gaeta che con 8 punti nei primi 5 minuti propizia il +8 già a metà primo quarto, permettendo così ai farnesi di chiudere il periodo sul 15-24.

La bomba di Fattori e il piazzato di Rotundo aprono i secondi 10’. Campli amministra ordinata con Formia che insegue . Il due su due dalla lunetta di Di Giuliomaria fissa il punteggio ai 15 minuti sul 21-31 ma nell’ultimo minuto il ferro sputa fuori le conclusioni dei biancorossi e gli uomini di Coach Ortenzi, con una serie di triple, riescono ad impattare sul 37-37 prima del rientro negli spogliatoi.

In avvio di ripresa Campli ricomincia a macinare gioco ricacciando immediatamente i laziali, Bergamin firma il sorpasso e, grazie ai canestri di Serafini, Fattori, Montuori e Gaeta, i farnesi riconquistando la doppia cifra di vantaggio. I ragazzi di Caoch Millina appaio, al solito, ordinati in difesa ed efficacissimi in attacco così da chiudere la terza frazione sul 49-58.

Nell’ultimo quarto Nardi prova a riportare sotto la Fabiani Formia ma Di Giuliomaria, Rotundo e Fattori rendono vani gli sforzi dei padroni di casa. La parabola perfetta dalla lunga distanza di Montuori a 1’50” dalla fine chiude definitivamente la gara e il canestro finale di Duranti regala la vittoria con 10 di scarto fissando il punteggio finale sul 66-76.

Con la terza vittoria consecutiva sulle quattro gare disputate la Globo Allianz Campli si issa solitaria al secondo posto nel girone H di Poule Promozione B mantenendo la scia della capolista Allianz San Severo.

Si lavorerà duro in settimana per essere al meglio per la sfida interna di sabato 23 maggio, alle ore 21:00.

Classifica Girone H: San Severo 8 punti; Campli 6; Reggio Calabria 2; Formia 0.

Prossimo turno: Campli-Reggio Calabria; San Severo-Formia.

Successo anche per l'Ortona 79-64 sul parquet di Valmontone. Domenica prossima in casa contro Scafati, che ha vinto la sfida con Costa d’Orlando, si punterà alla vittoria ma anche una sconfitta con uno scarto al di sotto di 23 punti porterebbe la squadra di coach Sorgentone allo storico traguardo della promozione in B.

Classifica Girone H: Ortona 8 punti; Valmontone e Cesarano Scafati 4; Costa d'Orlando 0.

Prossimo turno: Ortona-Cesarano Scafati; Costa d'Orlando-Valmontone.