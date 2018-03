Basket. Trofeo Mario Delle Cave: vittoria in finale di Roma sulla Don Bosco Livorno

VASTO. È stata una settimana lunga e intensa quella appena conclusa al Pala Bcc con le Finali Nazionali Under 19/M Elite Beko “Trofeo Mario Delle Cave”. Nella finalissima vinta dalla Sam Basket Roma sulla Don Bosco Livorno (90-89), grande cornice di pubblico al palazzetto dello sport di via Conti Ricci. Al termine della sfida, prima delle premiazioni, il sindaco di Vasto Luciano Lapenna ha salutato i giocatori scesi in campo sottolineando il buon lavoro svolto dall’organizzazione e dall’Associazione del presidente Giancarlo Spadaccini, la BCC Vasto basket che ha avuto l’onore e l’onere di essere riuscita a portare ancora una volta a Vasto una finale nazionale.

Una settimana di sport, ma non solo. In città, infatti, sono arrivate 16 squadre provenienti da tutta Italia le quali hanno soggiornato negli alberghi di Vasto ed hanno potuto ammirare le bellezze paesaggistiche della città. Oltre le 500 presenze durante la settimana, numeri che hanno permesso alle attività locali di poter fare turismo oltre che ospitare gli atleti del basket nazionale: “Quando lo sport è anche turismo” allora si potrebbe dire. La partecipazione da parte dei familiari dei giocatori scesi in campo, dei propri supporters, è stata tanta e la collaborazione tra le strutture locali anche.

Sicuramente ci saranno altre occasioni per poter assistere ad un’altra manifestazione nazionale a Vasto. L’Associazione cestistica vastese, dal presidente Giancarlo Spadaccini fino a tutti i dirigenti ed allenatori, è rimasta soddisfatta del lavoro svolto e di come sono andate le cose e adesso è concentrata nella pianificazione della prossima stagione.

Chissà se proprio tra i tanti talenti visti in campo qualcuno arriverà a fine estate in casa Vasto Basket… ma per il momento bisognerà aspettare. Intanto il bilancio di queste Finali Nazionali è più che positivo e ieri anche l’amministrazione comunale è stata presente con i propri amministratori.