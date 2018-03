Basket Serie C Abruzzo. Semifinali Gara 1: le 2 teramane battute da Magic Chieti

ABRUZZO. Il Penta Teramo neanche nella gara di andata di semifinale è riuscita a sfatare il tabù Magic Chieti, unica formazione mai sconfitta dai ragazzi di Gramenzi nel corso di questo campionato. Guidati da un ottimo Italiano, autore di ben 26 punti, i padroni di casa hanno vinto gara-1 con il punteggio finale di 79-60. In casa Penta sono sono state sufficienti le buone prestazioni di Moretti e Di Francesco, in una gara pesantemente condizionata da una direzione arbitrale ampiamente non all'altezza di una partita così importante.

Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato con il Penta che tiene senza troppi problemi il passo dei padroni di casa (18-13 al 10'), la svolta della gara avviene nel secondo parziale. Uno scatenato Italiano inizia a scaldare la mano e il Magic offensivamente ne trae profitto. Il Penta però viene penalizzato dalle espulsioni di coach Gramenzi e del lungo De Lutiis che destabilizzano gli equilibri in campo e il piano gara studiato in settimana dai biancorossi. Le due espulsioni, entrambe per proteste contro del decisioni di una coppia arbitrale non nella sua migliore serata, chiudono praticamente la gara del Penta Teramo. Chiuso il primo tempo sotto di 22 punti (41-19), il Teramo nel corso dei venti minuti finali, grazie a Moretti e Di Francesco, accorcia le distanze (54-40 al 30') ma i padroni di casa gestivano il vantaggio fino al 79-60 finale.

Adesso è tutto rimandato a Gara-2 che si giocherà a Teramo mercoledì 20 maggio alle 20:30.

Nell'altra semifinale nessuna sorpresa tra Airino Termoli e Basketball Teramo con i molisani che hanno vinto sul velluto 79-56. Prossimo turno: Penta Teramo-Magic Chieti (mercoledì, ndr); Basketball Teramo-Airino Termoli (giovedì, ndr).