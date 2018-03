Basket. La favola dell'Amatori Pescara termina in semifinale. Agropoli passa 84-83

PESCARA. Si conclude nella semifinale dei play off l'ottima stagione dell'Amatori, sconfitta in gara 3 dall'Agropoli di stretta misura e con un canestro quasi allo scadere. Una gran bella partita che ha infiammato il numeroso pubblico presente (con larga rappresentanza ospite) per una ottima serata di basket al Palaelettra. I ragazzi di Salvemini sono stati capaci di rimontare in due circostanze (al secondo ed al terzo quarto) riportandosi anche in vantaggio contro la corazzata campana che, con il 48% nei tiri da 3, ha confermato tutto il proprio valore, ma il merito e l'onore di una grande partita vanno riconosciuti anche alla giovane formazione pescarese che a 19 secondi dalla fine era avanti di 3 punti (82-79) e che è stata punita nell'intenso finale da una ennesima tripla di Romano e da un canestro incredibile di Parrillo che ha firmato il controsorpasso vincente. Rimane il rammarico per non essere approdati a gara 4 dopo una prestazione così intensa, ma anche la soddisfazione per l'ottimo campionato giocato dai biancorossi, un campionato andato ben oltre le previsioni e gli accrediti della vigilia.Ottima prestazione di squadra, capace di reagire e di giocare alla pari contro i più completi avversari, con Pepe e Rajola primi nelle valutazioni, ma anche con l'apporto significativo di Di Donato, De Martino e Polonara.

Sul fronte ospite, grande apporto di Parrillo e Romano e oculata regia di Marulli, per un team, quello di Paternoster, che ha mostrato ancora una volta il proprio valore che lo proietterà nella finale del girone.

L'avversario è ancora da definire, vista la sconfitta interna, nell'altra semifinale, del Palermo contro il Bisceglie (70-81), che porterà le contendenti in gara 4, con i pugliesi in vantaggio per 2 a 1.

AMATORI PALL. PESCARA - BCC AGROPOLI 83-84

Amatori Pescara: Pepe 25, Rajola 17, Di Carmine ,Di Fonzo , De Martino 19, Timperi 4 ,

Di Donato 10, Bini 1, Polonara 7, Di Marco . All. Salvemini.

BCC Agropoli: Parrillo 15 , Romano 16 , Serino 8, Molinaro 13 , Spinelli , Iurato 2,

Palma , Cucco 12 , Birindelli 6, Marulli 12 . All. Paternoster.

ARBITRI: Pansecchi (Pavia) e Puccini (Genova)

Parziali: 17-23; 39-44;64-65.

Note: 5 falli Molinaro e Cucco. Amatori: tiri da 3 9/38 ; tiri totali: 21/65 ;tiri liberi 32/36 ; rimbalzi 29 (Pepe 8).

BCC Agropoli: tiri da 3 14/29 ; tiri totali: 29/61 ; tiri liberi 12/13 ; rimbalzi 36 (Serino 12) .