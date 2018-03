Delfino Pescara. Domani il Varese ma Baroni pensa al Livorno: «gestire le forze»

PESCARA. Esaurito l'ultimo bonus col Perugia (tre punti avrebbero dato la quasi certezza dei play-off, ndr), Marco Baroni e il Pescara non possono più fare calcoli. I biancazzurri non possono più sbagliare e di fronte un calendario più che abbordabile cercano di ottenere l'obiettivo minimo dell'ottavo posto. Prima dell'ultima all'Adriatico con il Livorno si inizia domani a Varese contro una squadra già retrocessa e in piena crisi societaria. Lo scenario sembra tutto a vantaggio del Pescara che però in stagione più volte ha dato prova di inaffidabilità e imprevedibilità. Certo avrebbe del clamoroso una non vittoria a Varese contro una squadra che, nonostante l'impegno sempre massimo, non vince in casa da fine 2014 (2-0 sulla Ternana il 28 dicembre scorso, ndr).

Il match arriva in una settimana delicata iniziata con il duro sfogo in conferenza stampa martedì del tecnico Marco Baroni, che ha rivendicato a suo modo di vedere i buoni risultati fin qui conseguiti dalla squadra: «volevo mantenere alta la concentrazione dei miei giocatori in vista delle ultime 2 partite di campionato. Non sottovalutiamo per nulla il Varese ma dobbiamo pensare anche alla partita dopo col Livorno».

«La formazione?» – chiude Baroni – «giocheremo col rombo ed ho intenzione di schierare alcuni giocatori che fin'ora non hanno giocato molto. Sarà l'occasione ideale per loro di dimostrare in campo il loro valore. Anche se il Varese non ha nulla da perdere non mi aspetto regali. Vogliamo giocarci un sogno che sono i play-off».

Aria di turnover dunque in casa Pescara con Abecasis e finalmente Torreira che si candidano per una maglia da titolare.

LA VOLATA PROMOZIONE. FONDAMENTALE L'ULTIMA COL LIVORNO IN CASA





Carpi

79

PERUGIA

catania

Frosinone

68

crotone

VICENZA

Bologna

64

PRO VERCELLI

lanciano

Vicenza

64

LIVORNO

frosinone

Spezia

61

LANCIANO

bari

Perugia

60

carpi

CITTADELLA

Livorno

58

vicenza

PESCARA

Pescara

58

VARESE

livorno

Avellino

58

trapani

BRESCIA



*in maiuscolo le gare da giocare in trasferta

Andrea Sacchini