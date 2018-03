Football Americano. Altro disastro annunciato per le Lobsters: 20-0 Marines

PESCARA. La seconda sconfitta stagionale delle Lobsters, maturata tra le mura amiche contro le Marines Lazio per 0-20, è l’ennesimo segnale della grave difficoltà del football americano a Pescara. Si tratta dell’undicesimo ko di fila da quando la guida tecnica è finita nella mani di Aldo Stanzani e Fabrizio Moretti. Da quando ci sono loro, quindi da 14 partite, sono state registrate 13 sconfitte: quattro dei Crabs nel campionato Cif 9, quattro delle Lobsters nel Cifaf e cinque della squadra Under 19, a cui si deve l’unica vittoria che non basta ad addolcire l’amaro calice. Le Lobsters hanno anche un altro triste dato da scontare: dopo aver vinto lo scudetto 2013 con il coach Ettore Esposito, hanno sempre perso e a volte in malo modo. Contro le ambiziose Marines, rafforzate dalle ex Luisa Camplone e Sofia Esposito, le pescaresi non hanno segnato neppure un punticino. Lobsters e Crabs sono ultimi, in totale assenza di vittorie, nei loro campionati. È in assoluto il momento peggiore di un club a cui negli anni passati non sono mancati momenti difficili, ma in categorie superiori. Il conto negativo dei Crabs cresce di una sconfitta perché le hanno prese, nella wild card 2014, dagli Etruschi Livorno, ultimo atto della vecchia gestione. La squadra, a conti fatti, è arrivata a cinque sconfitte di fila e ci vorrà una straordinaria prova di orgoglio per evitare di aggiungerne un’altra. Nel prossimo turno, in programma nel fine settimana, i Crabs del presidente Colasante riceveranno gli Steelers Terni, capolista di un girone C che vede i Crabs nel mortificante ruolo di ultima della classe, con un triste -145 nel saldo punti realizzati e punti incassati. Sono ultimi, in un altro girone, anche i Goblins Lanciano, a cui va dato il merito di aver vinto una partita. Per loro il saldo è -90 punti.