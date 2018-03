Automobilismo. La Mille Miglia parte oggi da Brescia. A Teramo domani

TERAMO. La Mille Miglia parte domani da Brescia e vi fa ritorno domenica 17 dopo 4 tappe che attraverseranno 7 regioni e circa 200 città. 438 le vetture iscritte, in rappresentanza di ben 67 case automobilistiche. Cifre mai vista prima.

Arriverà a Teramo a venerdì 15 maggio (per il percorso vedi cartina allegata) preceduta da un tributo Ferrari e Mercedes: le prime auto sono previste fra le 14.30 e le 15 (alle 16.30 quelle Mille Miglia doc).

Testimonial di lusso, Stirling Moss, che nel 1955 sulla mitica Mercedes 300 SLR vince con l'incredibile - nonché, imbattibile e imbattuto - tempo record di 10h7'48".

Ma la Mille Miglia è anche gossip: da sempre vanta partecipazioni di personaggi noti del mondo dello spettacolo, della moda, dello sport: quest’anno ci saranno anche il giudice di Masterchef Joe Bastianich, sono attese le attrici Martina Stella e Kasia Smutniak; il modello David Gandy (Dolce e Gabbana) in veste di navigatore, alla guida della Jaguar XK 120; Jodie Kidd modella e volto noto della TV inglese. Altri nomi verranno svelati al nastro di partenza.

Tra gli ex piloti l’inglese Derek Reginald Bell, il tedesco Jochen Mass e Cesare Florio, fondatore nel 1963 del reparto corse di Lancia e direttore sportivo della Scuderia Ferrari di Formula 1 dal 1989 al 1991. Mercedes Benz inoltre celebrerà la vittoria record alla Mille Miglia del 1955 portando le tre "Frecce d'Argento", le 300 SLR che disputarono la corsa di quell'anno. A bordo di una delle vetture anche il pilota Ralf Schumacher, fratello di Michael.

In Abruzzo attraverserà sette Comuni, oltre a far tappa a Teramo, attraverserà anche (una novità dell’ultima ora) il centro storico di Montorio al Vomano e la cittadina si sta preparando ad accogliere con gli onori dovuti la carovana della Freccia Rossa.

Questa mattina, all’Università, a cura di Andrea Sangiovanni (docente di Scienze della Comunicazione) giornalisti, esperti di automobilismo sportivo e storici hanno raccontato la “velocità e bellezza” negli anni delle Mille Miglia :dopo i saluti del rettore Luciano D’Amico sono interventi Giorgio Boatti, (L’incontro tra gli italiani e l’automobile; Mario Savini, Velocità è bellezza: l’espressione artistica del movimento; Gabriele D’Autilia, La corsa immobile: fotografia e velocità; Adolfo Noto: Velocità, politica e cultura tra anni ’30 e ’50;Enzo Altorio: Correre in provincia: i pionieri teramani; Francesco Santuccione e Paolo Smoglica, I circuiti automobilistici in Abruzzo; Antonio De Leonardis, Cosa resta di una passione: dalle vetturette alla formula 1.

Da ieri sera, sotto i portici dell'Automobile Club di Teramo, Corso Cerulli, sono iniziati gli "aperitivi in musica" del Braga in programma anche stasera e domani: studenti e docenti suonano dalle ore 18 in poi con un repertorio che ripercorre i 30 anni della Mille Miglia storica. L'iniziativa rientra fra quelle per il 120 anniversario dell'Istituto superiore musicale.

Dalle ore 16 a Piazza Martiri, grazie al Comune all’associazione Teramo Eventi e a Teramo Street Food,saranno allestiti degli stand drink e food. Alle 21.15 Sfilata e concorso Miss Gran Pirx con l’intervento della cantante Magda White (a cura Associazione Trt): anche in questo caso il repertorio è tutto dedicato alle automobili..

Dalle 22 in poi Accademia degli Artefatti Stills con spettacoli di trampolieri: infine tanta musica e hit parade anni 70/80/90 con i Dj Porrini, Kurtz e Alessia Ferretti The voice.