Eccellenza. Scattano le gare di spareggio-promozione per la Serie D. C'è il Paterno

ROMA. Al via le gare di spareggio-promozione per le seconde classificate nei rispettivi campionati di Eccellenza. 28 squadre ai nastri di partenza per 7 posti. In palio la Serie D

Mancano pochi giorni all'inizio di una rincorsa mozzafiato che coinvolgerà le seconde classificate nei campionati regionali di Eccellenza in cerca dell'agognata qualificazione al Campionato d'Italia, la Serie D 2015/2016. Ai blocchi di partenza 28 formazioni che si affronteranno in due turni di andata e ritorno per decretare le sette squadre che otterranno il salto di categoria. La maratona play off inizierà il 17 maggio e si concluderà il 14 giugno, sarà divisa in due fasi. Le gare di andata e ritorno del primo turno sono in programma il 17 e 24 maggio mentre quelle del secondo e decisivo passaggio si disputeranno il 7 e 14 giugno. Nel mezzo una settimana di pausa per dare alle squadre la possibilità di recuperare le forze. La maggior parte delle partite del primo turno prenderanno il via alle ore 16.00 ad eccezione di alcuni cambi d'orario. Chi gioca la prima gara in casa scenderà in campo in trasferta nel primo match del turno successivo e viceversa. In caso entrambe le squadre abbiano disputato la prima partita tra le mura amiche o in trasferta sarà il sorteggio a sancire l'alternanza. Riflettori puntati quindi su questa affascinante e competitiva post season della Lega Nazionale Dilettanti che, ancora una volta, metterà di fronte realtà diverse per storia e tradizione. Una vera e propria "anteprima interregionale" che porta in campo l'intero universo del vertice delle eccellenze regionali del calcio in cui confluiscono sodalizi di piccoli centri e realtà di maggiore tradizione e blasone. C'è chi è al suo primo appuntamento con la storia, altri club che ci provano da diverse stagioni e chi sta tornando sulla ribalta nazionale dopo una breve pausa. Le società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio delle gare e per l'intera durata delle stesse, quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno due calciatori così distinti: 1 nato dall'1.1.1995 in poi ed 1 nato dall'1.1.1996 in poi. In caso di parità di punteggio e di reti segnate al termine dei 180' si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore pareggio verranno giocati i supplementari (in cui rimane valida la regola dei gol in trasferta) e quindi saranno calciati i rigori.



SQUADRE QUALIFICATE PER REGIONE

Abruzzo: Paterno

Basilicata: Real Metapontino

Calabria: Vibonese

Campania: Aurunci, Sant'Agnello

Emilia Romagna: Ravenna, Sanmichelese Sassuolo

Friuli Venezia Giulia: Cjarlins Muzane

Lazio: Serpentara Bellegraolevano, Sporting Città di Fiumicino

Liguria: Fezzanese

Lombardia: Darfo Boario, Varesina, Villa D'Almè Vallebrembana

Marche: Monticelli

Molise: Gioventù Calcio Dauna

Piemonte Valle d'Aosta: Castellazzo, Città di Baveno

Puglia: Nardò

Sardegna: Socio Culturale Castiadas

Sicilia: Città di Scordia, Mazara

Toscana: Ghivizzano Borgoamozzano, Rignanese

Trentino Alto Adige: St. Georgen

Umbria: Todi

Veneto: Adriese, Liventinagorghense



COMPOSIZIONE GIRONI DEL PRIMO TURNO



Gruppo A: Darfo Boario, Liventina Gorghense

Gruppo B: Città di Baveno, Villa D'Almè

Gruppo C: Fezzanese, Adriese

Gruppo D: St. Georgen, Castellazzo

Gruppo E: Cjarlins Muzane, Varesina

Gruppo F: Serpentara Bellegraolevano, PATERNO

Gruppo G: Rignanese, Sporting Città di Fiumicino

Gruppo H: Monticelli, Todi

Gruppo I: Ghivizzano Borgoamozzano, Socio Culturale Castiadas

Gruppo L: Ravenna, Sanmichelese Sassuolo

Gruppo M: Vibonese, Aurunci

Gruppo N: Mazara, Nardò

Gruppo O: Real Metapontino, Gioventù Calcio Dauna

Gruppo P: Sant'Agnello, Città di Scordia