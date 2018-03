Basket. Pronostico rispettato. L'Amatori Pescara cede di nuovo 65-51 ad Agropoli

AGROPOLI. Nelle semifinali play off della serie B, girone D, l’Agropoli si conferma in gara 2 contro un’Amatori che, pur in crescita rispetto alla gara precedente, ha dovuto soccombere (65-51). Non è bastato ai pescaresi disputare comunque una gara più attenta e che ha confortato Salvemini per i progressi soprattutto in difesa, per violare il campo della forte squadra campana. Avvio positivo con triple di Rajola e Polonara e buon inserimento di Bini, e gara in equilibrio fino a metà seconda frazione, una frazione caratterizzata da accumulo di falli e nervosismo che consente ai locali di avvantaggiarsi grazie ad una lunga sequela di tiri liberi senza errori. Una tripla di Marvulli vicino alla sirena di metà gara procura un primo significativo vantaggio all’Agropoli (40-29). Nella terza frazione si segna poco su entrambi i fronti ed i locali riescono a mantenere intatto quel vantaggio oscillante intorno ai 10 punti. Al 33’ l’Amatori si riavvicina con Polonara (51-45) ma poi spreca molto in attacco, consentendo agli avversari, orchestrati da un ottimo Marulli, di difendere senza problemi il vantaggio ed allungare così la serie.

Per i pescaresi diventa ora di estrema importanza la gara 3 che si giocherà venerdi 15 al Palaelettra alle 21, nella quale i ragazzi di Salvemini, con tutte le forze, cercheranno di rientrare in partita con una vittoria di prestigio che quanto meno allunghi ancora una stagione già carica di soddisfazioni.

BCC AGROPOLI - AMATORI PESCARA 65-51

BCC Agropoli: Parrillo 2, Romano 10, Serino 14 , Molinaro , Spinelli 4 , Iurato 2 ,Palma , Cucco , Birindelli 16 , Marulli 17 . All. Paternoster.

Amatori Pescara: Pepe 8 , Rajola 6 , Di Carmine 2 , Di Fonzo , De Martino , Timperi 7 , Di Donato 8 , Bini 5 , Polonara 15 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Benatti di Medolla (MO) e Bergami di S.Pietro in Casale (BO)

Parziali: 20-16; 40-29; 49-41.

5 falli: Molinaro . Fallo tecnico a panchina Amatori al 28’. Agropoli: tiri da 3: 3/18 , tiri totali: 23/65 , tiri liberi: 16/16 , rimbalzi: 45 (Marulli 10) . Amatori: tiri da 3: 7/32 , tiri totali: 19/62 , tiri liberi: 6/11 , rimbalzi: 28 (Polonara 7) .