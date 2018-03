Basket Serie C Abruzzo. Penta e Basketball Teramo avanti senza affanni

ABRUZZO. Il Penta Teramo ha chiuso in solo due partite la serie di semifinale contro il Nuovo Basket Aquilano volando così in semifinale dove ad attenderla c'è il Magic Basket Chieti. Dopo aver vinto nettamente gara-1 in casa, i biancorossi giovedì sera hanno infatti sbancato il parquet di L'Aquila con il punteggio di 61-63 al termine di una partita emozionante dove i padroni di casa, sospinti da un PalaAngeli stracolmo, hanno cercato in ogni modo di interrompere la cavalcata trionfale di Palantrani e soci.

A differenza della gara di andata, la sfida di ritorno si sapeva sarebbe stata una gara combattuta ed incerta, e così è stato. Il Penta, recuperato De Lutiis assente in gara-1, nella prima metà gara ha contenuto al meglio il N.B. Aquilano autore di una buona pallacanestro e sospinto da un ottimo Carosi. Dopo aver chiuso la seconda frazione in perfetta parità (34-34 al 20'), nella terza i biancorossi prendevano il largo arrivando al 27' anche sul +14 ma proprio nel momento migliore perdevano per infortunio Cufari. L'assenza del play, molto ben sostituito in cabina di regia da Di Francesco, galvanizzava i padroni di casa che, incitati costantemente da un caloroso tifo, iniziavano la rimonta. Dopo essere andati all'ultimo riposo sul -7 (46-53) il ragazzi di coach Cinquegrana ad un minuto dalla sirena conclusiva si portavano addirittura in vantaggio sul punteggio di 61-59. Il Penta però nel momento più difficile dimostrava di essere una grande squadra e con un parziale di 4-0, propiziato da una tripla di Palantrani, chiudeva il discorso quarti di finale (61-63 al 40').

Nella bella invece a gara 3 successo anche dell'altra teramana, il Basketball, che ha liquidato 81-52 il San Salvo. Definite dunque le semifinali dei play-off: Airino Termoli-Basketball Teramo; Magic Chieti-Penta Teramo. La serie è al meglio delle 3 partite ed inizierà il weekend del 16 e 17 maggio.