Crollo Chieti. Festa San Nicolò. Inutile 2-1 dell'Amiternina. Ok Giulianova

AGNONESE-CHIETI 3-0





OLYMPIA AGNONESE: Biasella, Carpentino, Litterio, Di Lullo, Pifano, Natalini, Pagliuca, Ricamato, Ibe, Saltarini, Faggiano. A disp.: Vescio, Catalano, Santoro, Lisi, Maresca, Perrotta, Gentile, Ceolin, Cantoro. All.: Trillini

CHIETI: D’Amico, Del Grosso, Giron, Rapino, Sbardella, Sgambato, Esposito M., Perfetti, Broso, Orlando, Pisani. A disp.: Mirra, Alberta, Giammarino, Lagzir, Napoli, Navarro, Di Rosa, Ndiour Papa, Lorenzoni. All.: Zuccarini

ARBITRO: Sozza di Seregno

ASSISTENTI: Leonardo di Perugia e Gentileschi di Terni

RETI: 9′ pt Pagliuca, 21′ pt Faggiano, 40′ st Ricamato

NOTE: spettatori 400 circa con rappresentanza ospite

GIULIANOVA-MACERATESE 1-1





GIULIANOVA: Sollo; Testoni, Sborgia; Raparo, Ferrante, Di Pasquale; Mariani, Esposito, Falco (37' st. De Matteis), Gaetani (46' st. Beccaceci), Nassi (43' st. Marozzi). A disp.: Falso, Sciamanna, Halvorsen, Cardile, Pecoraro, Censori. All. Giorgini

MACERATESE: Saitta; Cordova, D'Alessio; Croce, Garaffoni, Petti; De Grazia (37' st. Tortelli), Romano, Bartolini (27' st. Ferri Marini), Belkaid, Perfetti. A disp.: Fatone, Cervigni, Lari, De Crescenzo, Ribichini, Houko Zinon, D'Antoni. All. : Magi

ARBITRO: Acanfora di Castellammare di Stabia (Pallini- Galluccio)

RETI: pt. 32' Belkaid (M): st. 5' Mariani (G)

AMMONITI: Mariani (G), Di Pasquale (G), Petti (M)

NOTE: Spett. 814 con nutrita rappresentanza ospite. Incasso di € 3.700,12 compreso il rateo di € 520,00, per 187 abbonati. Angoli: 4-4. Recuperi: pt. 0'; st. 2'.

CIVITANOVESE-SAN NICOLO' 2-3





CIVITANOVESE (4-1-3-2): Silvestri, Passalacqua, Di Pentima (10′ st Pintori), Bensaja, Morbiducci, Bigoni, Ruzzier (41′ st Ficola), Margarita, Shiba, Degano, Forgione. A disposizione: Agresta, Magini, Ferrini, Perta, Rapagnani, Cossu, Mosca. Allenatore: Giorgio Carrer.

SAN NICOLÒ (4-2-3-1): Lupinetti, D’Orazio, Pretara, Micolucci, Mbodj (38′ st Di Sante), Petronio (41′ st Chiacchiarelli), Moretti, De Santis, Bartolini (28′ st Gabrieli), Iaboni, Valim. A disposizione: Ricci, Alessandroni, Gentile, Stivaletta, Donatangelo, De Petris. Allenatore: Massimo Epifani.

RETI: 10′ pt Valim, 46′ pt Iaboni (rig), 13′ st Margarita, 33′ st Pintori (rig) e 49′ st Chiacchiarelli.

NOTE: temperatura 22°, terreno in buone condizioni; spettatori 500 circa con piccola rappresentanza ospite; ammoniti al 32′ pt Ruzzier (simulazione), al 40′ pt Di Pentima, al 45′ pt Passalacqua, al 25′ st Shiba, al 35′ st Morbiducci (gioco falloso) e al 26′ st Degano (proteste) nelle fila locali; ammoniti per gli ospiti al 33′ pt Moretti, al 31′ st Iaboni, al 34′ st Mbodj (gioco falloso), al 18’st Lupinetti (perdita di tempo); corner 8-5; recupero 2’+4’.

AMITERNINA-FERMANA 2-1





AMITERNINA: Gerosi; Dawid Lenart, Valente, Di Ciccio; Petrone, Carrato, Di Paolo (15’ st Domenico Di Alessando); Luskasz Lenart (22’ st Marino Di Alessandro), Torbidone, Gizzi. A disp. Merlini, Mariani, Santilli, Caprioli, Terriaca, D’Alessandris. All. Angelone.

FERMANA: Moscatelli; Sako (31’ st Sulpizi), Toscano (18’ st Terrenzio), Cusaro, Gregonelli; Polini (27′ st Ferranti), Grieco; Cossu; Nazziconi, Bellucci, Costantino. A disp. Griffi, Belleggia, Finucci, Valdes, Vitali. All. Jaconi.

ARBITRO: Meocci di Siena.

Guardalinee: Berti e Santi.

RETI: 12’ pt Luskasz Lenart, 28’ st Petrone e 45’ st Costantino.

NOTE: ammoniti Polini, Cusaro, Toscano, Di Paolo, Shipple. Spettatori 500 di cui 100 ospiti. Angoli 4-2. Recuperi: pt 2; st 4’.

CELANO-VIS PESARO 0-1





CELANO (4-4-2): Amabile; Iaboni, Villa, Castellani, Piccirilli; Suleman, Marfia, D’Adamo (29’ st Baruffa), Scatena (11’ st Del Vecchio); Pellegrino (41’ st Fellini), Buongiorno. A disp. Cocuzzi, Massaro, Ippoliti, Calabrese. All. Colavitto

VIS PESARO (4-3-3): Teodorani; Fabbri, Brighi, Vagnini, Dominici; Rossoni, Ruffini, Filippucci (11’ st Zanigni); De Iulis (44’ st Imperatori), Evacuo (12’ st Rosati), Bugaro. A disp. Stefanelli, Gnaldi, Bartolucci, Torelli, Granaiola, Ciano. All. Ceccarini

ARBITRO: Carella di Bari

RETE: 19’ st Vagnini

NOTE: ammoniti Scatena, Villa