Basket. L'Amatori Pescara affonda ad Agropoli. Netto 89-57 il finale

AGROPOLI. Pronostico pienamente rispettato in gara 1 delle semifinali play off di serie B girone D. Agropoli sul proprio campo vince nettamente contro l'Amatori, sfruttando sul campo il maggior tasso tecnico e di esperienza che le viene unanimemente riconosciuto. I ragazzi di Salvemini sono partiti molto bene chiudendo al prima frazione in vantaggio (20-22) con determinante contributo di Pepe e Di Donato , ma il sopravvenuto calo della seconda frazione, soprattutto nelle percentuali al tiro, ha avviato la predominanza dei locali, meglio attrezzati anche sotto I tabelloni con Molinaro e Serino. Sorpasso la 14' (24-22 con Molinaro) e da quel momento il vantaggio dell'Agropoli e' lievitato, mettendo al sicuro il risultato gia' a tre quarti di gara (63-41 al 30'). Salvemini, a gara pressoche' compromessa, concede il riposo ai piu' esperti in vista dell'imminente gara 2 e ne approfitta per dare minuti ed esperienza ai giovanissimi, anche a scapito dello scarto. Romano e Molinaro assicurano punti ed I campani giocano in scioltezza, pervenendo alla meritata e netta vittoria senza problemi di tutela del rotondo vantaggio. "In gara due ci sara' un'altra Amatori" sottolineano a fine gara tecnico e giocatori, ad evidenziare anche una prestazione assai migliorabile, pur nel rispetto della riconosciuta superiorita' degli avversari, costruiti per la promozione. Il turno si passa al meglio di 3 gare su 5, e la prima occasione di riscatto ci sara' martedi 12 alle 20.30 ancora al Pala Di Concilio di Agropoli in gara 2. Salvemini non pone limiti ai suoi ragazzi, protagonisti comunque di una stagione da incorniciare, che hanno agguantato un'esperienza non da poco.

AGROPOLI - AMATORI PESCARA 89-57

Agropoli: Parrillo 9 , Romano 11 , Serino 16 , Molinaro 26 , Spinelli 3, Iurato 3 , Palma , Cucco 8 , Birindelli 8 , Marulli 5 . All. Paternoster.

Amatori Pescara: Pepe 7 , Rajola 4 , Di Carmine 3 , Di Fonzo 5 , De Martino 6,Timperi 6 , Di Donato 15 , Bini 2 , Polonara 9 , Di Marco . All. Salvemini.

Arbitri: Balducci (Valvasone) e Andretta (Udine)

Parziali: 20-22; 36-28; 63-41.

Note: 5 falli: Pepe . Agropoli: tiri da 3: 7/24 ; tiri totali: 33/68 ; tiri liberi 16/22 ; rimbalzi: 41 (Molinaro 13) . Amatori: tiri da 3: 8/36 ; tiri da 2: 21/64 ; tiri liberi: 7/14 ; rimbalzi 28 (Di Donato 8). .

Ufficio Stampa Amatori Pescara