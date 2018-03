Pallavolo Femminile. Festa per le neo-promosse Asi Pineto e Nsp Teramo

ABRUZZO. La Nuova Scuola Pallavolo Teramo conquista la serie C! All’indomani della storica promozione del Teramo Calcio in serie B, il volley femminile ha regalato un altro successo alla città.

Dopo la retrocessione della passata stagione in serie D, alle ragazze di mister Coccioli è bastato un anno per tornare da protagoniste nel campionato interregionale di serie C femminile.

Domenica 3 maggio la Nuova Scuola Pallavolo Teramo ha conquistato il traguardo al Palatenda di Loreto Aprutino (PE), battendo 3 a 2 la Virtus Loreto Volley, nell’ultima giornata dei Play Off. La squadra teramana si è classificata al secondo posto, a soli 4 punti da un’altra squadra della provincia di Teramo, la Supporter Nereto.

Il campionato di quest’anno ha segnato l’ascesa di una compagine formata da giovani talentuose, guidate da atlete più esperte: Alessandra Antonini (martello e capitano), Altea Chiodi (centrale), Giulia Corrado (centrale/opposto), Federica Cosentino (libero), Giulia Di Felice (palleggiatrice), Alice Di Sante (martello/centrale/palleggiatrice), Emanuelita Falgioni (palleggiatrice), Giorgia Furlan (martello/opposto), Daniela Montecchia (martello/ opposto), Benedetta Mosca (libero), Michela Paesani (opposto), Francesca Paganico (martello), Paola Straccia (opposto), Federica Tullj (centrale/martello).

«All’inizio del campionato – ha dichiarato l’allenatore Aldo Coccioli – non pensavamo che in un solo anno avremmo potuto riconquistare la serie C, ma la preparazione e la tenacia delle nostre atlete ci ha regalato una grande emozione quando ancora stavamo festeggiando per la promozione del Teramo Calcio in B».

«È stato un anno faticoso – ha proseguito il mister – ma ricco di soddisfazioni anche per i campionati giovanili: siamo campioni provinciali Under 16 e proprio in questi giorni stiamo disputando con successo la prima fase per accedere alla finale regionale. I sacrifici dell’Associazione Nuova Scuola Pallavolo e delle ragazze sono stati ripagati in più occasioni, anche fuori dai confini regionali. Ai primi di aprile abbiamo partecipato con l’Under 16 al 3° Challenge Città di Torri, torneo di pallavolo femminile riservato alle categorie under organizzato dall’Unione Sportiva Torri in provincia di Vicenza e ci siamo classificati al 5° posto su 18 squadre, fra le quali prestigiosi team che disputano i campionati nazionali».

GIOIA ANCHE A PINETO. SI FESTEGGIA L'ACCESSO ALLA SERIE C

Obiettivo raggiunto! L’ASI PINETO SPORT, con l’affermazione nella terza partita dei play-off contro il Mondo Volley di Martinsicuro, ha vinto il campionato di Prima Divisione Femminile di Pallavolo accedendo alla serie D.

In un match combattuto fino all’ultimo spasmo, la compagine pinetese ha vinto 3 a 2 con i seguenti parziali: 22/25 – 25/21 – 25/21 – 22/25 – 15/13. Questi i nomi delle ragazze guidate dal bravo mister Andrea Mancini: Virginia Carpegna, Luana Cellinese, Mariachiara Ciancia, Sara Ciancia, Ester Di Sabatino, Alessandra Ferrante, Lolita Ferretti, Lucia Fiasconaro, Federica Maragò, Laura Miele, Roberta Palmieri, Martina Silvetti, Caterina Palestini,Marta Sciarretta.

L’Associazione sportiva, composta da Guerino Narcisi, Daniela D’Orazio, Amir Hadzidedic ed altri appassionati, costituita solo dal giugno del 2014, ha raggiunto, dunque, un importante traguardo, l’ambita serie D, ma non solo: un anno da primi in classifica, caratterizzato da determinazione, impegno e costanza; la realizzazione di numerose manifestazioni, come gli eventi organizzati di sport e teatro e mutualità con le Onlus ActionAid de L’Aquila ed Amnesty International di Teramo, a testimonianza dell’importanza dell’interscambiabilità di sport, cultura, ambiente, socialità.