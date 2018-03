Delfino Pescara. Baroni non vuole fare calcoli: «pensiamo solo alla nostra partita»

PESCARA. Il weekend del Pescara, a caccia disperata degli ultimi punti utili per raggiungere l'obiettivo minimo dell'ottavo posto, potrebbe giocarsi non soltanto domani allo stadio Adriatico contro il Perugia degli ex Camplone e Nielsen.

Molto più importante in chiave play-off potrebbe essere infatti l'anticipo di questa sera tra Livorno e Virtus Entella. In caso di vittoria infatti i labronici scavalcherebbero proprio i biancazzurri in classifica, costretti a quel punto a fare un buon risultato domani col Perugia, la settimana dopo a Varese e nello scontro diretto a quel punto decisivo dell'ultima giornata all'Adriatico contro il Livorno.

Il tecnico degli adriatici Marco Baroni però non ne vuole sapere di conti e di un pareggio che tutto sommato potrebbe andar bene sia al Pescara sia al Perugia: «non abbiamo nessuna intenzione di guardare al risultato delle altre partite. Cosa farà il Livorno questa sera con la Virtus Entella non ci deve riguardare. Dobbiamo scendere in campo pensando a noi stessi e cercando di mettere in pratica quello che abbiamo fatto in settimana sul campo di allenamento».

«Abbiamo rivisto la gara con l'Avellino e abbiamo capito tutti gli errori che abbiamo commesso» – prosegue Baroni – «vogliamo migliorare e soprattutto non più ripetere tali errori».

Sugli infortuni degli ultimi giorni: «sono tutti a disposizione ma valuteremo con attenzione chi potrà essere impiegato dal primo minuto e chi al massimo potrà andare in panchina. Zuparic tornerà titolare, Selasi è quasi al 100% mentre dobbiamo valutare Bjarnason che non si è allenato benissimo in settimana. Il modulo? È importante l'atteggiamento ma credo che giocheremo alla fine con 2 punte come contro l'Avellino».

LA VOLATA PER LA A. AL PESCARA POTREBBERO BASTARE ALTRI 4 PUNTI

Carpi

78

lanciano

PERUGIA

catania

Frosinone

67

CITTADELLA

crotone

VICENZA

Bologna

63

avellino

PRO VERCELLI

lanciano

Vicenza

63

SPEZIA

LIVORNO

frosinone

Spezia

60

vicenza

LANCIANO

bari

Perugia

59

PESCARA

carpi

CITTADELLA

Avellino

57

BOLOGNA

trapani

BRESCIA

Pescara

57

perugia

VARESE

livorno

Livorno

55

Virtus entella

vicenza

PESCARA

Bari

51

LATINA

brescia

SPEZIA



Andrea Sacchini